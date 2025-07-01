Nesėkmių seriją nutraukė prieš autsaiderius

20-ojo turo rungtynėse Alytuje susitiko pastarosiose rungtynėse nesėkmes patyrusios DFK „Dainava“ ir „Panevėžio“ ekipos. Nuo pat mačo pradžios dominavę panevėžiečiai iškovojo užtikrintą pergalę 3:0.
Svečiai iš Panevėžio nuo pat susitikimo pradžios žaidė itin aktyviai. Per pirmąsias minutes šalia vartų smūgiavo Faustas Steponavičius, o Ariagneris Smithas bei Justinas Januševskis po kartą sudrebino vartų konstrukciją.
Įvartis pribrendo 11-ąją minutę, kai sumaištimi baudos aikštelėje pasinaudojęs Abdoulas Dante nuginklavo alytiškių vartininką Airidą Mickevičių.
„Dainavos“ problemos ties vienu praleistu įvarčiu nesibaigė – baudos aikštelėje pargriautas Rokas Rasimavičius uždirbo 11 metrų baudinį, kurį realizavo antrą įvartį šiame sezone pelnęs A. Smithas.
Per likusį kėlinio laiką dainaviečiams sunkiai sekėsi kurti grėsmę prie varžovų vartų. Laimę iš toli pabandė Gustas Zabita ir komandos naujokas Manyumowas Acholas, bet smūgiai skriejo pro šalį.
Po pertraukos Mergeno Orazovo auklėtiniai buvo aktyvesni – alytiškiai daugiau laiko praleido varžovų aikštės pusėje, o stiprų Denio Ževžikovo smūgį paskutinę akimirką blokavo Strahinja Kerkezas. Kiek vėliau, dar vieną D. Ževžikovo smūgiuotą kamuolį sugavo ir Vytautas Černiauskas.
Baigiantis rungtynėms tašką susitikime padėjo Lucas de Vega, pelnęs trečią panevėžiečių įvartį.
Nesėkmių seriją nutraukę „Panevėžio“ futbolininkai su 25 taškais pasivijo 5-oje vietoje žengiantį Vilniaus „Žalgirį“, o dainaviečių sąskaitoje – 10 taškų ir paskutinė vieta čempionate.
„Žaidėme solidžiai. Gal antrame kėlinyje suteikėme varžovams per daug laisvės, bet atsilaikėme. Nedarėme vaikiškų klaidų gynyboje, varžovai neturėjo progų kontratakoms, mūsų žaidimas tapo geresnis. Patys bėgome į atakas ir galėjome padidinti pranašumą“, - sakė Rolandas Vrabecas.
