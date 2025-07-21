Raudona kortelė neatėmė pergalės iš „Kauno Žalgirio"

Rungtynių Kaune pirmojo kėlinio pradžioje sykį darbo turėjo svečių vartininkas Airidas Mickevičius - geros galimybės nerealizavo Valdas Paulauskas. Dainaviečių gretose vieną bandymą į vartų plotą atliko jiems atstovaujantis kaunietis Denis Ževžikovas.
24-ąją minutę kauniečių situacija tapo sunkesnė – po pražangos prieš Cheikhą Faye raudona kortelė buvo parodyta Eduardui Jurjonui. Vis dėlto po 20 minučių šeimininkai pelnė įvartį, kai po Amine‘o Benchaibo perdavimo pasižymėjo V. Paulauskas.
Antroje dvikovos dalyje Alytaus klubas išsiskirdavo bandymais iš toli, bet Tomas Švedkauskas būdavo savo vietoje. Be to, po keitimo į kovą mestas Obi Jeremiah Chinonso sudrebino skersinį.
88-ąją minutę Fiodoras Černychas baudos aikštelėje surado Nosa Edokpolorą, šis savo proga pasinaudojo. Taip pat trečią pridėto laiko minutę baudinį realizavo Dejanas Georgijevičius, kai baudos aikštelėje ranka sužaidė Vladyslavas Zahladka.
Kauniečiai su 46 taškais toliau tolsta, „Dainavos“ sąskaitoje – 10 taškų bei paskutinė vieta.
"Laimėjome sunkiomis sąlygomis. Žengėme žingsnį stiprinant kovotojų mentalitetą. Pradėjome gerai, bet planus sujaukė raudona kortelė. Turime ilgą suolą, tad leidome pasireikšti naujai vienuolikei, pataupėme kitus žaidėjus. Buvo sunku idealiai gintis, kad varžovai neturėtų progų, bet žaidėme organizuotai, laikėmės žaidybinės drausmės", - sakė E. Černiauskas.
Naujausi komentarai