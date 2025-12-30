„Panevėžyje“ – pirmasis tunisietis

Tunisietis profesionalo karjerą pradėjo gimtinėje – priklausė Tuniso „Esperance“, „Metlaoui“ ir AS „Gabes“ komandoms. 2023-iųjų vasarą R. Mzoughi išvyko į Armėniją ir beveik dvejus metus atstovavo Jerevano „Ararat“ ekipai.
Sausio 5 dieną prie „Panevėžio“ pirmosios treniruotės prisijungsiantis gynėjas pasidalino savo pirmosiomis mintimis su fk-panevezys.lt svetaine.
„Panevėžys“ yra klubas su aiškiomis ambicijomis ir stipriu projektu. Nuo pirmų diskusijų pajaučiau, kad klubas tiki mano kokybe bei mato mane kaip ateities planų dalį. Galimybė žaisti atkaklioje lygoje, kovoti dėl titulų ir potencialiai rungtyniauti Europos turnyruose atrodė labai motyvuojančiai. Taip pat man patiko klubo profesionalumas ir požiūris į futbolą, tad pajaučiau, jog tai yra teisingas žingsnis teisingu mano karjeros metu.
Apibūdinčiau save kaip atsakingą ir sunkiai dirbantį žaidėją, kuris visada viską atiduoda komandai. Mano pagrindinės kokybės – fizinė jėga, disciplina, taktiniai įgūdžiai ir noras kovoti kiekvienose rungtynėse. Man patinka padėti komandai tiek gynyboje, tiek puolime – visada bandau būti stabilus savo pasirodymuose.
Mano pagrindinis tikslas kitiems metams – greitai prisitaikyti prie komandos ir lygos, padėti „Panevėžiui“ pasiekti išsikeltus tikslus bei prisidėti su stipriais pasirodymais. Asmeniškai – noriu tęsti tobulėjimą, įgauti daugiau patirties aukštame lygyje bei padėti klubui būti sėkmingam vietinėse pirmenybėse ir Europoje“, – teigė R. Mzoughi.
Gruodžio mėnesį ekipą papildė dar keturi nauji futbolininkai – Ernestas Burdzilauskas, Oleksandras Kurcevas, Matas Ramanauskas ir Arijus Bražinskas.
