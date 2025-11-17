Pasaulio čempionato atranką Lietuvos futbolininkai baigė skaudžia nesėkme Nyderlanduose

Iš viso lietuviai per aštuonis susitikimus cikle surinko tris taškus ir užėmė penktą vietą, olandams ši pergalė garantavo pirmą poziciją ir tiesioginį kelialapį į pasaulio čempionatą.
Pirmadienio rungtynės prasidėjo šeimininkų teritoriniu pranašumu, tačiau kurį laiką lietuviai sėkmingai gynėsi. Visgi olandams pavyko išsivežti į priekį sužaidus kiek daugiau nei 15 minučių.
Per likusį kėlinio laiką šeimininkai turėjo dar keletą šansų, tačiau pagirtinai darbavosi Edvinas Gertmonas, lietuviai, savo ruožtu, taip pat susikūrė kelias pusproges, tačiau išlyginti rezultato nepavyko ir po pirmo kėlinio lietuviai turėjo minimalų deficitą 0:1.
Antro kėlinio pradžioje į lietuvių vartus po VAR peržiūros buvo skirtas baudinys, jį šeimininkai realizavo, o netrukus krito ir trečiasis įvartis.
Dar po keleto minučių šeimininkai pasižymėjo ir ketvirtą kartą, taip dar labiau įtvirtindami savo pranašumą.
Per likusį laiką daugiau įvarčių nekrito ir šeimininkai iškovojo pergalę.
FIFA pasaulio futbolo čempionato atrankos statistika
Nyderlandai – Lietuva 4:0 (1:o)
Amsterdamas, Johano Cruijffo arena, teisėjas – Luisas Godinho (Portugalija);
Įvarčiai: 16 min. Tijjani Reijndersas, 58 min. Cody Gakpo (iš baudinio), 60 min. Xavi Simonsas, 62 min. Donyellas Malenas (Nyderlandai);
Įspėti: 23 min. Pijus Širvys, 84 min. Gytis Paulauskas (Lietuva);
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Edvinas Gertmonas, Justas Lasickas (84 min. Klaudijus Upstas), Artemijus Tutyškinas, Edgaras Utkus, Vilius Armalas, Pijus Širvys (46 min. Markas Beneta), Gratas Sirgėdas (46 min. Paulius Golubickas), Gvidas Gineitis, Modestas Vorobjovas, Fedoras Černychas (59 min. Gytis Paulauskas), Tomas Kalinauskas (80 min. Motiejus Burba).
Atsargoje: Tomas Švedkauskas, Džiugas Bartkus, Sigitas Olberkis, Gabrielius Micevičius, Domantas Šimkus, Rokas Lekiatas, Edgaras Dubickas.
