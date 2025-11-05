Taškus sudėlios per dvi dienas

Medalininkai – tie patys
Vyrų A lygos, kurią remia „TOPsport“, medalius iškovojo tos pačios komandos, kaip ir praeitą sezoną.
Šiemet auksą pelnė „Kauno Žalgiris“ (pernai – bronzą). Kam teks sidabras, kam – bronza, paaiškės lapkričio 8-ąją, kai paskutinio – 36-ojo – turo rungtynes sužais Kauno rajono „Hegelmann“ (namuose susitiks su Marijampolės „Sūduva“) ir Vilniaus „Žalgiris“ (svečiuose su „Panevėžiu“).
„Darysime viską, kad būtume antri“, – pabrėžė „Hegelmann“ strategas Andrius Skerla.
„Mūsų tikslas buvo pirmas trejetas. Daug kas galbūt netikėjo, kad mums pavyks. Žaidėjams sakiau: į kiekvienas rungtynes eikime kaip į finalą ir siekime pergalės. Tad iš širdies pakovosime ir Panevėžyje“, – tvirtino sudėtingą etapą gyvenančio sostinės „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Rolandas Džiaukštas.
2024-ųjų rudenį Vilniaus žalgiriečiai džiaugėsi čempionų trofėjumi, o „Hegelmann“ vienuolikė – vicečempionės titulu.
Kitą sezoną „Kauno Žalgiris“ dalyvaus Europos klubų Čempionų lygos atrankos varžybose, „Hegelmann“ ir „Žalgiris“ bandys įveikti Konferencijų lygos barjerus.
Neeilinis susirinkimas
Lapkričio 17-ąją numatytas neeilinis Vilniaus „Žalgirio“ klubo dalininkų susirinkimas.
Planuojama, be kita ko, aptarti nerimą keliančius finansinius reikalus. Naujasis klubo direktorius Mindaugas Kasperūnas oficialiai patvirtino, kad „Žalgirio“ biudžete – maždaug 900 tūkst. eurų trūkumas.
M. Kasperūno pirmtakė Vilma Venslovaitienė šiemet vasarį paskelbė, kad 2025-aisiais „Žalgirio“ (įskaičius futbolo akademijos ir moterų komandos išlaidas) biudžetą sudarys 4 mln. eurų.
V. Venslovaitienė, kilus skandalų dėl klubo valdymo ir konfliktų su sirgaliais, rugpjūtį atsistatydino iš direktorės pareigų.
Tarp klubo dalininkų yra Vilniaus miesto savivaldybė, kasmet skirianti po 1,4 mln. eurų.
„Neptūnas“ ar „Riteriai“?
Su A lyga atsisveikins autsaiderė Alytaus „Dainava“, o Vilniaus „Riterių“ laukia pereinamasis mačas su Pirmos lygos vicečempionu Klaipėdos „Neptūnu“.
Uostamiesčio futbolininkai antrą kartą sieks kelialapio į šalies aukščiausiąjį divizioną – 2022-aisiais jiems kelią užkirto Telšių „Džiugas“, kuriam „Neptūnas“ pralaimėjo 0:4 ir 0:1.
Šiemet Pirmos lygos aukso medalius ir vietą A lygoje iškovojo Vilniaus rajono „TransINVEST“ ekipa, bronzą pelnė Tauragės „Tauras“.
Palyginti su 2024-aisiais, savo pozicijas stipriai pagerino Vilniaus Baltijos futbolo akademijos (BFA) ekipa (buvo devinta, šįkart – penkta), Kretingos „Minija“ (iš 14-os vietos pakilo į 9-ą).
Žemyn žengė Jonavos „Be1“ (iš 2-os vietos – į 11-ą), Panevėžio „Ekranas“ (iš 8-os – į 13-ą), Kėdainių „Nevėžis“ (iš 6-os – į 15-ą).
Galutinė 2025-ųjų sezono rikiuotė paaiškės lapkričio 9-ąją.
„Gintra“ tebekaraliauja
Moterų A lygos čempionato pabaigtuvės – taip pat artimiausią sekmadienį.
Aukso medalius jau anksčiau užsitikrino Šiaulių „Gintra“, į sidabrą pretenduoja Vilniaus „Žalgirio“-MRU ir Vilniaus rajono „TransINVEST“ futbolininkės.
„Gintros“ ekipa šalies čempione tapo 24-ą kartą.
Sostinės žalgirietės lemiamas rungtynes savaitgalį žais Raudondvario stadione su Kauno rajono „Hegelmann“ komanda, kuri bet kokiu atveju liks ketvirta.
Vyrų A lyga
1. „Kauno Žalgiris“ 22 8 5 67:26 74
2. „Hegelmann“ 20 4 11 54:42 64
3. „Žalgiris“ 17 11 7 53:38 62
4. „Sūduva“ 15 14 6 47:34 59
5. „Šiauliai“ 14 9 12 57:51 51
6. „Panevėžys“ 13 7 15 53:48 46
7. „Džiugas“ 13 6 16 35:43 45
8. „Banga“ 11 8 16 38:36 41
9. „Riteriai“ 6 7 22 36:73 25
10. „Dainava“ 3 8 24 26:75 17
