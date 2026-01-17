Varžovai – apie lietuvius: bus kietas riešutėlis

Žais „Žalgirio“ arenoje
Europos vyrų salės futbolo čempionato finalo turnyro B grupėje Lietuvos rinktinė išmėgins jėgas su Ukrainos, Čekijos ir Armėnijos atstovais.
Ukrainiečiai – 2024 m. pasaulio čempionato bronzos medalių laimėtojai, čekai – 2010 m. Europos čempionato prizininkai. Armėnijos salės futbolininkai – debiutantai.
A grupėje varžysis Latvijos, Kroatijos, Sakartvelo ir Prancūzijos komandos, C – Slovėnijos, Baltarusijos, Ispanijos ir Belgijos, D – Italijos, Vengrijos, Portugalijos ir Lenkijos.
Kaune, „Žalgirio“ arenoje, vyks visi B grupės susitikimai, vienos A grupės rungtynės (kitos – Rygoje) ir viena ketvirtfinalio dvikova. Liublianos „Stožice“ arenoje numatyti abu pusfinalio mačai ir rungtynės dėl medalių.
Sausio 22-ąją mūsiškiai susikaus su čekais, 25 d. – su ukrainiečiais, 28 d. – su armėnais.
Pažintis Jonavoje
Lietuvos ir Ukrainos salės futbolininkai pernai du kartus susitiko Jonavoje. Abejas rungtynes laimėjo svečiai – 7:0 ir 5:3.
„Po pirmos dvikovos lietuviai stengėsi įrodyti, kad jų nesėkmė – atsitiktinumas. Jie kaip reikiant pasipriešino, antras mačas atkaklumu tikriausiai prilygtų kovoms, kurias matysime Europos čempionate“, – kalbėjo ukrainiečių ekipos vyriausiasis treneris A. Kosenka.
Jis apgalestavo, kad Kaune negalės rungtyniauti pagrindinės sudėties žaidėjai Rostislavas Semenčenka ir Andrejus Melnikas. Rinktinės branduolį sudaro Ukrainos čempiono Kyjivo XIT futbolininkai, tarp legionierių – keturi žaidėjai iš Lenkijos čempionato lyderės „Eurobus“ ekipos ir trys iš Ispanijos klubų.
„Trenerių štabas padarys viską, kad rinktinėje nebūtų jokio atsipalaidavimo – nenuvertinsime nė vieno varžovo“, – pabrėžė A. Kosenka.
Pernai portalo „FutsalPlanet“ tradicinių rinkimų kandidatų sąrašuose buvo A. Kosenka (pretendavo į geriausio pasaulyje 2025 m. nacionalinės rinktinės trenerio titulą), Aleksandras Suchovas (buvo tarp nominantų į geriausio vartininko prizą) ir Ivanas Belimovas (kandidatavo į „Kylančios žvaigždės“ titulą).
Įvardijo favoritus
Mūsiškiai su čekais buvo susitikę jų aikštėje pernai gruodį tarptautiniame turnyre ir pralaimėjo 3:6.
Trenerio Mareko Kopeckio arsenale – daugiau nei po 100 rungtynių nacionalinėje rinktinėje sužaidę senbuviai Michalas Seidleris (172 mačai, 119 įvarčių), Michalas Holy (135, 37), Radimas Zaruba (118, 50), Tomašas Koudelka (110, 18), Davidas Drozdas (105, 40).
Europos čempionatui taip pat ruošiasi vienas rezultatyviausių (21 įvartis) Čekijos čempionato žaidėjų Lukašas Krivanekas iš Plzeno „Interobal“.
„Manau, kad pirma dvikova Kaune su Lietuvos futbolininkais bus sudėtinga, nes arenos šeimininkus palaikys keliolika tūkstančių savų sirgalių. Ukrainiečiai – ne vien mūsų grupės, bet ir apskritai viso turnyro favoritai. Armėnijos komanda iš pirmo žvilgsnio – lyg ir negrėsminga, tačiau beveik pusė jos žaidėjų – legionieriai Rusijos profesionalios lygos klubuose. Pirmiausia stengsimės prasimušti į ketvirtfinalį, o tuomet, tikiu, galėtume pakartoti 2010-ųjų pasiekimą“, – kalbėjo M. Kopeckis.
Prieš šešiolika metų Čekijos salės futbolininkai, kurių gretose buvo ir M. Kopeckis, iškovojo Europos čempionato bronzos medalius.
Prieš kelionę – pergalė
Armėnijos salės futbolo rinktinė prieš kelionę į Lietuvą žaidė draugiškas rungtynes su Libano nacionaline komanda ir įveikė ją 8:3. Nugalėtojams tris įvarčius pelnė Denisas Nevedrovas.
Rubeno Nazaretiano treniruojamoje komandoje daugumą sudaro Rusijos klubams atstovaujantys žaidėjai, tarp jų – geriausias 2025 m. Armėnijos salės futbolininkas Vladimiras Sanosianas iš Norilsko „Nikel“.
Pernai gruodį armėnai laimėjo tarptautinį turnyrą Jerevane „Unibank Cup“: 2:1 įveikė Moldovos rinktinę, 5:1 – Kirgizijos atstovus ir 3:1 – Sakartvelo ekipą.
Dirbo iš širdies
Lietuvos futbolininkai, vadovaujami vyriausiojo trenerio brazilo Dentinho, treniravosi Druskininkuose.
Ernestas Macenis, Edgaras Baranauskas, Tomas Bučma, Vladimiras Derendiajevas, Lukas Sendžikas, Benas Spietinis, Albertas Voskunovičius ir Justinas Zagurskas – „Kauno Žalgirio“ žaidėjai, Artūras Juchno, Paulius Osauskas, Ignas Raštutis, Gustas Jaskutis ir Gytis Vasylius – Jonavos „Vikingų“ klubo, Adamas Vieraitis ir Lukas Sipavičius – Vilkaviškio „Bruklino“, Deividas Reimaris ir Paulius Lotužys – „Gargždų pramogų“.
2021-aisiais Kaune pasaulio čempionate Lietuvai atstovavo J. Zagurskas, L. Sendžikas, D. Reimaris, A. Juchno, E. Macenis, V. Derendiajevas, T. Bučma, B. Spietinis, A. Voskunovičius, E. Baranauskas.
„Akcentavome ir fizinį, ir taktinį rengimą. Reikšmingų naujovių nebuvo, dėmesį sutelkėme į jau išbandytus žaidimo – gynybos ir puolimo – elementus, nagrinėjome ir taisėme trūkumus. Žaidėjai dirbo iš širdies“, – sakė vyriausiojo trenerio asistentas Edvinas Alimkinas.
Pagrindinė rinktinės sudėtis – keturiolika futbolininkų – paaiškės artimiausiomis dienomis.
