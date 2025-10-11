„Akira“: nuo dziudo pradmenų iki pergalių

Auksas ir bronza
Šiomis dienomis „Akiros“ komanda grįžo iš Čekijos, kur Brno mieste įvyko Europos dziudo sąjungos (EJU) „Vilčių taurės“ varžybos.
Jose dalyvavo 619 sportininkų iš 26 šalių. „Akiros“ ir sporto mokyklos „Gaja“ atstovų laimikis – aukso ir bronzos medaliai.
Čempionu tapo Dovydas Vališkis (amžiaus grupė iki 13 metų). Svorio kategorijos iki 46 kg varžybose trenerio Lino Cibulsko auklėtinis įveikė serbą Vuką Mitričių, pusfinalyje – kitą Serbijos kovotoją Djordje Andrejevičių, o finale – turką Umutą Ayguną.
„Jaudinausi, nes prieš varžybas daugiau nei savaitę sirgau, treniravausi tik keturis kartus. Paskatino treneris Linas, pasikliovė manimi, jo žodžiai įkvėpė. Taip pat jaučiau didelį draugų, tėvų palaikymą, – sakė D. Vališkis. – Negalėjau patikėti, kad tapau čempionu. Tai buvo mano pirmas laimingiausias karjeros įvykis, net ašaros ištryško... Atsipirko sunkus darbas, ryžtas, tikėjimas.“
Trečią vietą užėmė Dovydo bendraamžis Jokūbas Kasperiūnas (iki 34 kg): nugalėjo čeką Františeką Zvolaneką, pusfinalyje tik po pratesimo pralaimėjo būsimam čempionui kėdainiečiui Kajui Rutkauskui, o mažajame finale dėl bronzos privertė kapituliuoti Estijos sportininką Kermaną Matiušiną.
„Norėjau kovoti finale, jį laimėti, tačiau esu patenkintas ir bronzos medaliu. Sėkme dalijuosi su treneriais, skatinančiais dirbti iš širdies, motyvuojančiais siekti tikslų“, – teigė J. Kasperiūnas.
Patirties mokykla
Arti EJU „Vilčių taurės“ medalio buvo Justė Jurkutė (iki 15 m.). Svorio kategorijos iki 57 kg varžybose ji įveikė vokietę Franziską Schiemann ir turkę Derya Calhan, tačiau pusfinalyje pralaimėjo turkei Betul Yilmaz ir dvikovą dėl bronzos – ukrainietei Alisai Doniai.
Įskaitines 7-as vietas užėmė Ertijus Valaitis (iki 42 kg), Joris Čepulis ir Denas Martinaitis (abu – iki 38 kg).
Stengiamės savo auklėtiniams įskiepyti amžinas žmogiškąsias vertybes.
Susumavus komandų rezultatus, „Akira“-„Gaja“ tarp 132 klubų užėmė 14 vietą.
„Šios varžybos jauniesiems sportininkams – puiki patirties mokykla, galimybė įsitikinti, kad tik tvirtos valios, atkaklaus darbo dėka galima įveikti didžiulės konkurencijos išbandymus“, – reziumavo treneris L. Cibulskas.
Sėkminga „Akiros“ auklėtiniams buvo išvyka ir į Lenkiją: tarptautiniame turnyre „Judo Sensei“ iškovota net 12 medalių, iš jų keturi – aukso.
Čempionais tapo Atas Smolskas, Laurynas Žemaitis, Joris Čepulis, Liucija Drevininkaitytė. Sidabrą pelnė Tajus Pačenga, Kipras Pilsudskis, Denas Martinaitis ir Vilmantė Randytė, treti buvo David Oganian, Hubertas Šukys, Ertijus Valaitis ir Jonas Štankelis.
Jauniausi
– keturmečiai
„Mūsų siekis – ne vien geri rezultatai, aukštasis meistriškumas. Vadovaujamės dziudo moralės kodeksu – stengiamės savo auklėtiniams įskiepyti amžinas žmogiškąsias vertybes: sąžiningumą, draugiškumą, kuklumą, darbštumą, pagarbą, mandagumą“, – sakė „Akiros“ treneris Mantas Jakubavičius.
Dziudo patirtimi su „Akiros“ sportininkais pasidalija patyrę specialistai, tarp jų – Lietuvos nusipelnę treneriai Zenius Vencevičius, Petras Vinciūnas.
„Akiros“ veikla aprėpia kol kas keturis Kauno rajonus – Šilainius, Šančius, Eigulius ir Dainavą. Klube kartu su M. Jakubavičiumi, L. Cibulsku treniruoja ir Tigran Galstian. Vaikams, paaugliams ar jau aukštą meistriškumo lygį pasiekusiems sportininkams sudarytos sąlygos treniruotis pagal amžių ir meistriškumą.
„Jauniausi – ketverių metukų vaikiukai. Mergaitės sudaro gal dešimt procentų visų auklėtinių, jų labai laukiame, nes dziudo – ne agresyvi, ne brutali sporto šaka“, – teigė M. Jakubavičius.
Jo treniruojama Ugnė Skėrytė – Europos jaunių dziudo taurės varžybų visų spalvų medalių laimėtoja.
Praeitą vasarą Ugnė viešėjo Japonijoje, kur, padedant aštunto dano dziudo legendai Yoshiyukiui Suzukiui, tobulino kovos techniką, treniravosi su vietos atletais. Y. Suzukis yra išugdęs Atėnų ir Pekino žaidynių olimpinę čempionę Ayumi Tanimoto.
