Austrijoje – auksinis paraatleto Rapolo Micevičiaus finišas

Dalies kojos neturintis ir LL2 negalios klasėje besivaržantis R. Micevičius pirmą dieną Europos taurės varžybose finišavo pirmas, o antrą dieną, kai vyko pasaulio taurės varžybos, buvo penktas.
„Prieš varžybas jaučiausi gerai pasiruošęs. Nors pastaruoju metu mane persekiojo traumos, tačiau pasitikėjimas savimi pamažu grįžta. Taigi, varžybose atidaviau visas jėgas. Iš tiesų tikėjausi, kad bus lengviau. Trasa buvo labai sudėtinga ir negailestinga. Ne vienas sportininkas patyrė rimtas traumas, kai kurie buvo praradę sąmonę, kiti susilaužė galūnes ar patyrė smegenų sukrėtimus. Buvo ir tokių, kurie skubiai sraigtasparniais buvo išgabenti į ligonines“, – pasakojo R. Micevičius.
Galiausiai Lietuvos paraatletas pripažino, kad tai buvo viena sunkiausių pakalnių slalomo trasų, kuria kada nors teko čiuožti.
„Antrąją varžybų dieną kai kurie dalyviai net nusprendė pasitraukti, nes nebenorėjo rizikuoti. Matyti traumas tiesiog savo akyse buvo rimtas psichologinis išbandymas – vien nusileisti nuo starto vartų reikalavo didžiulės vidinės stiprybės. Susikaupimas ir psichologinis tvirtumas buvo svarbiausi dalykai“, – priduria R. Micevičius.
Lietuvos sportininkas neslepia, jog dar prieš startą galvojo ir tikėjosi, kad finišuos pirmojoje ar antrojoje pozicijoje. Galiausiai pavyko iškovoti auksą: „Savo tikslą pasiekiau, todėl labai džiaugiuosi.“
Primename, kad praėjusių metų pavasarį R. Micevičius susilaužė apatinę nugaros dalį, o rudenį ją stipriai vėl sutrenkė, tad trauma atsinaujino. Tačiau, pasak paraatleto, šiuo metu sveikata yra gera. Tik kiek skauda alkūnę ir protezo nutrintą koją.
„Varžybose adrenalinas skausmą kiek numalšina. Skausmą jauti varžybų pradžioje ir po jų“, – teigė snieglentininkas.
Nuo praėjusio rugsėjo R. Micevičius Austrijoje treniravosi su Italijos sportininkais, vėliau visi kartu jie persikraustė į Italiją ir ten tęsia darbus.
„Esu labai dėkingas Italijos komandai, visiems techninio personalo nariams ir sportininkams už patarimus, strategiją, motyvaciją bei fizinį ir psichologinį palaikymą“, – atviravo lietuvis.
Po auksinių varžybų Austrijoje R. Micevičius išvyko į Šveicariją. Čia sausio 21–23 d. Lietuvos paraatleto laukia snieglenčių kroso pasaulio taurės varžybos.
„Iškovota pergalė – tvirtas pareiškimas prieš artėjančias Milano ir Kortinos žiemos paralimpines žaidynes. Matome, jog Rapolas atiduoda visas jėgas, kad joms kuo geriau pasiruoštų ir tai suteikia įspūdingą rezultatą. Iki žaidynių atidarymo ir starto jose liko jau visai nedaug, Rapolo pasirodymas snieglenčių kroso rungtyje numatytas žaidynių pradžioje – kovo 7 dieną“, – sakė Lietuvos paralimpinio komiteto generalinė sekretorė, Lietuvos misijos paralimpinėse žaidynėse vadovė Asta Narmontė.
Milano ir Kortinos žiemos paralimpinės žaidynės startuos kovo 6 d. Į jas Lietuva grįžta po 32 metų pertraukos. Italijoje mūsų šaliai atstovaus paralimpinė viltis R. Micevičius.
