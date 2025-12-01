Paraatletas Rapolas Micevičius Europos taurės varžybose užėmė šeštąją vietą

Pirmąją varžybų dieną LL2 negalios klasėje, kurioje varžosi dalies kojos neturintis R. Micevičius, pakalnių slalomo rungtyje kovojo 23 snieglentininkai. Mūsų šalies paraatletas finišo liniją kirto šeštas. Antrąją varžybų dieną tarp 22 dalyvių jis vėl užėmė šeštąją poziciją.
„Pirmąją varžybų dieną bandžiau į trasą eiti atsargiai, nes norėjau pasižiūrėti, kiek galiu sau leisti, juk dar gydausi traumą. Viskas atrodė gerai, skausmas mažėjo. Pirmosios dienos pasirodymas nėra labai geras, nes pademonstruotas laikas yra prastas (0:41.33). Tikėjausi aukštesnės vietos, galvojau, jog pavyks pasirodyti geriau. Antrąją dieną truputį pagerinau laiką (0:40.86), bet slidinėju ne taip, kaip galiu. Turbūt tai buvo ne mano dienos. Galiausiai per paskutinį nusileidimą nukritau ir vėl stipriai susitrenkiau nugarą – tą pačią traumuotą vietą. Žiūrėsime, kaip gis trauma. Iki kitų varžybų dar liko pusantro mėnesio, o pasiruošimo stovykla startuos už dviejų savaičių. Tikiuosi, jog bent kažkiek pavyks išsigydyti traumą“, – sakė R. Micevičius.
Varžybose dalyvavo ir dar vienas Lietuvos snieglentininkas. UL negalios klasėje rungtyniavęs D. Šantaras, kuriam amputuota ranka, pirmąją varžybų dieną užėmė septynioliktąją vietą (0:50.90), o antrajame starte buvo šešioliktas (0:54.22).
„Snieglenčių sportu užsiimu pusantrų metų. Tačiau iki šiol dalyvavau tik vietinėse varžybose Didžiojoje Britanijoje. Europos taurė buvo pirmas mano tarptautinis startas. Mano tikslas buvo finišas. Pirmąją dieną viską stengiausi daryti saugiai, tad ir finišavau paskutinis. Antrąją dieną jau norėjau daugiau „paspausti“, iš pradžių tai pavyko, bet nukritau, taigi geresnio laiko nepademonstravau. Yra, kaip yra. Vis tiek labai gera patirtis. Laukiu kitų varžybų, kurios vyks sausį“, – pasakojo D. Šantaras.
„Europos taurės varžybos – svarbi pasiruošimo žiemos paralimpinėms žaidynėms stotelė. Džiugu, jog R. Micevičius užėmė gana aukštą vietą, juk jis vis dar gydosi traumą. Žinoma, Lietuvos paralimpinis komitetas darys viską, kad jo pasiruošimo sąlygos žaidynėms būtų kuo sklandesnės. Norisi pasidžiaugti, jog tokio lygio varžybose pirmą kartą turėjome du sportininkus. Pirmasis D. Šantaro blynas neprisvilo, jis sėkmingai pasiekė finišą. Siekiame vystyti žiemos sportą, tad kiekvienas naujas atletas yra nauja pradžia ir žingsnelis į priekį“, – teigė Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius.
Primename, kad Milano ir Kortinos žiemos paralimpinės žaidynės startuos kovo 6 d. Į jas Lietuva grįžta po 32 metų pertraukos. Italijoje mūsų šalies vėliavą neš paralimpinė viltis R. Micevičius.
