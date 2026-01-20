Iš dykumų į Lietuvą plūstelėjo „beduinai“

Išskirtinė sėkmė
Dakaro ralio pagrindinius trofėjus – Beduino (dykumų klajoklio) statulėles – į Lietuvą parvežė net trys mūsų šalies lenktynininkai.
V. Žala laimėjo sunkvežimių varžybas (ekipažą taip pat sudarė šturmanas portugalas Paulo Fiuza ir mechanikas olandas Maxas van Grolas), Rokas Baciuška – visureigių „Stock“ klasės (šturmanas – ispanas Oriolis Vidalis), Karolis Raišys – „Classic“ (istorinių automobilių, šturmanas – prancūzas Christophe’as Marquesas).
Beduino statulėle apdovanojami tik kiekvienos kategorijos bendros įskaitos prizininkai.
Visureigių lenktynes laimėjo katarietis Nasseras Al-Attiyah (šturmanas – belgas Fabianas Lurquinas), motociklų – agentinietis Luciano Benavidesas, bagių SSV – amerikietis Brockas Hegeris (šturmanas – taip pat amerikietis Maxas Eddy), bagių „Challenger“ – ispanas Pau Navarro (šturmanas – jo tautietis Janas Rosa).
V. Žala: nepasidaviau
R. Baciuška savo kolekcijoje turi jau keturis „beduinus“ (anksčiau juos pelnė lenktyniaudamas bagiais ir „Ultimate“ visureigiu).
K. Raišys iš Saudo Arabijos parsivežė antrą „beduiną“ (pirmą – pernai, tarp „Classic“ dalyvių užėmęs trečią vietą).
V. Žalos rankose – pirmas Dakaro ralio trofėjus.
„Per vienuolika metų patyriau labai sunkių akimirkų, kai norėjosi viską mesti. Vis dėlto po spyrio į užpakalį grįžti, nes matai, kiek žmonių palaiko, tad vėl stengiesi būti starto rikiuotėje. Džiaugiuosi, kad nepasidaviau, – kalbėjo lenktynininkas. – Šįkart didžiausia kova buvo su savo mintimis, kiekvieną kilometrą – įtampa: kad tik klaidelės nepadaryčiau. Matėme, kas atsitiko konkurentams – nuo problemų nesi apdraustas net ir tada, kai finišas tarsi ranka pasiekiamas.“
Pernai Vaidotas užėmė penktą vietą, 2022-aisiais – vienuoliktą.
Kiekvieną kilometrą – įtampa: kad tik klaidelės nepadaryčiau.
Debiutas – 1995-aisiais
Motociklininkų bendros įskaitos 15-oje vietoje – Nerimantas Jucius, 23-ias – Dovydas Karka, 44-as – Saulius Klevinskas, 78-as – Gediminas Šatkus.
Tarp visureigių „Ultimate“ ekipažų 47-as – Ginto Petraus ir šturmano kazacho Nursultano Abykajevo, tarp SSV bagių 21-as – Mindaugo Sidabro ir šturmano Ernesto Česoko.
Dėl traumos ralio nebaigė motociklininkas Edvardas Sokolovskis, dėl avarijos – visureigiu važiavęs Benediktas Vanagas.
Pirmo lietuviško įrašo Dakaro ralio metraštyje autorius – kaunietis Romualdas Beresnevičius, 1995-aisiais startavęs motociklu „Honda Africa Twin“.
Nuo 1979-ųjų iki 2007-ųjų lenktynės startuodavo Europoje ir baigdavosi Afrikoje, 2009–2019 m. vyko Pietų Amerikoje, nuo 2020-ųjų – Saudo Arabijoje.
