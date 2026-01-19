Baciuška: ši pergalė – mūsų visų

Sportininkas socialiniuose tinkluose pasidalijo džiaugsmu ir dėkingumu visiems, kurie atvyko pasitikti jo Vilniaus oro uoste. Padėkota buvo ir tiems, kurie, nors fiziškai negalėjo dalyvauti, visos šių metų Dakaro ralio kelionės metu palaikė geromis mintimis ir siuntė teigiamą energiją.
„Pagaliau namie. Šiemet Lietuvoje tai pirmas kartas. Sunku net apsakyti žodžiais. Sutikimas – vau.
Beduinas rankose, medaliai ir vainikai aplink kaklą, o aplink – šeima, draugai, partneriai, fanai, žiniasklaida ir visi, kurie atėjo pasitikti gyvai. Tai buvo labai stipru.
Didžiulis ačiū kiekvienam, kuris atvyko, ir lygiai toks pat ačiū tiems, kurie negalėjo būti čia fiziškai, bet visą Dakarą palaikė, rašė žinutes, komentarus ir siuntė gerą energiją.
Tokios akimirkos primena, dėl ko verta važiuoti tas 58 valandas automobilyje, per karštį, nuovargį ir dulkes.
Ši pergalė – ne tik mano. Ji – mūsų visų.
Sveikinu dar kartą visus lietuvius, kurie dalyvavo Dakaro ralyje ir populiarina rally-raid discipliną. Kosmosiniai rezultatai.
Kitas pasaulio čempionato etapas - Portugalija“, – rašė R. Baciuška.
2026-aisiais „Stock“ klasėje debiutavęs R. Baciuška iškart įsirašė į Dakaro ralio istoriją, iškovodamas pirmąją vietą.
Primenama, kad lietuvis Dakare debiutavo 2022 metais SSV klasėje ir tuomet užėmė trečiąją vietą. 2023-iaisiais toje pačioje kategorijoje jis pakilo iki antrosios vietos. 2024 metais Baciuška nusprendė pakeisti klasę ir rungtyniavo „Challenger“ kategorijoje, kur pasiekė trečiąją vietą. 2025-ieji buvo nesėkmingiausi metai, kai „Ultimate“ klasėje sportininkas liko vienuoliktas.
