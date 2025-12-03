Europos plaukimo čempionato antroji diena: lietuvių startai

ltuaquatics.com skelbia lietuvių plaukikų startų tvarkaraštį Lietuvos laiku:
100 m kompleksiniu būdu 11.23 val. – Smiltė Plytnykaitė
200 m laisvu stiliumi 11.41 val. – Tomas Lukminas ir Tajus Juška
200 m laisvu stiliumi 11.45 val. – Danas Rapšys ir Kristupas Trepočka
4 x 50 m kompleksiniu būdu 12.17 val. – Lietuvos komanda
Pusfinalis
100 m krūtine rungties pusfinalyje 21.04 val. varžysis Kotryna Teterevkova. Vakar į pusfinalį prasibrovusios sportininkės laikas buvo 1 min. 04,98 sek.
Europos plaukimo čempionate Lietuvai atstovauja: Rūta Meilutytė, Kotryna Teterevkova, Smiltė Plytnykaitė, Danas Rapšys, Andrius Šidlauskas, Jokūbas Keblys, Tajus Juška, Mantas Kaušpėdas, Kristupas Trepočka, Tomas Lukminas.
