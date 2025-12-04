Teterevkova pateko į dar vieną Europos plaukimo čempionato pusfinalį

200 m krūtine plaukimo rungtyje 23-ejų sportininkė distanciją įveikė per 2 min. 22,57 sek.
Būtent jai ir priklauso 200 m krūtine Lietuvos rekordas, užfiksuotas 2024 metais, kai šią distanciją įveikė per 2 min. 20,48 sek.
Toje pačioje rungtyje plaukė Smiltė Plytnykaitė, bendroje įskaitoje užėmusi 20-ąją vietą. Sportininkės laikas – 2 min. 27,68 sek.
Šioje rungtyje varžėsi ir Andrius Šidlauskas. Lietuvis distanciją įveikė per 2 min. 12,26 sek., tačiau tokio rezultato nepakako – į pusfinalį jis nepateko ir bendroje įskaitoje liko 41-as.
100 m peteliške plaukęs šešiolikmetis Tajus Juška distanciją įveikė per 51,50 sek. ir užėmė 24-ąją vietą.
