2025-12-04 09:28 klaipeda.diena.lt inf.

Liubline, Lenkijoje, lietuvių plaukikų laukia trečioji diena Europos plaukimo čempionate.

Europos plaukimo čempionato trečioji diena: lietuvių startai
ltuaquatics.com skelbia lietuvių plaukikų startų tvarkaraštį Lietuvos laiku:

11.15 val. 100 m peteliške – Tajus Juška

11.28 val. 200 m krūtine – Smiltė Plytnykaitė

11.32 val. 200 m krūtine – Kotryna Teterevkova

11.53 val. 200 m krūtine – Andrius Šidlauskas

12.23 val. 100 m nugara – Mantas Kaušpėdas

Europos plaukimo čempionate Lietuvai atstovauja: Rūta Meilutytė, Kotryna Teterevkova, Smiltė Plytnykaitė, Danas Rapšys, Andrius Šidlauskas, Jokūbas Keblys, Tajus Juška, Mantas Kaušpėdas, Kristupas Trepočka, Tomas Lukminas.

Europos plaukimo čempionatas 2025
plaukimas
Lietuvos plaukikai
Smiltė Plytnykaitė
Kotryna Teterevkova
Tajus Juška
Andrius Šidlauskas
Mantas Kaušpėdas

