Europos plaukimo čempionato trečioji diena: lietuvių startai

ltuaquatics.com skelbia lietuvių plaukikų startų tvarkaraštį Lietuvos laiku:
11.15 val. 100 m peteliške – Tajus Juška
11.28 val. 200 m krūtine – Smiltė Plytnykaitė
11.32 val. 200 m krūtine – Kotryna Teterevkova
11.53 val. 200 m krūtine – Andrius Šidlauskas
12.23 val. 100 m nugara – Mantas Kaušpėdas
Europos plaukimo čempionate Lietuvai atstovauja: Rūta Meilutytė, Kotryna Teterevkova, Smiltė Plytnykaitė, Danas Rapšys, Andrius Šidlauskas, Jokūbas Keblys, Tajus Juška, Mantas Kaušpėdas, Kristupas Trepočka, Tomas Lukminas.
