Istorinis pasaulio čempionatas – Kaune karaliaus sporto elitas

Tai bus pirmasis olimpinės sporto šakos suaugusiųjų čempionatas mūsų šalyje. Istoriniame, Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos globojamame sporto renginyje dėl medalių varžysis apie 200 atletų iš 40 šalių.
Po Paryžiaus olimpinių žaidynių jojimą kliūčių ruožo rungtimi pakeitusi ir iki 90 minučių sutrumpinusi varžybas Tarptautinė šiuolaikinės penkiakovės sąjunga (UIPM) turi ambicingą tikslą šią sporto šaką padaryti patrauklesne televizijos transliacijoms, jaunajai kartai ir žiūrovams. Dėl šios priežasties penkiakovės varžybos persikėlė į uždaras arenas. Didžiausia Baltijos šalyse „Žalgirio“ arena idealiai tam tinka. Pasaulio čempionato fechtavimo, kliūčių ruožo ir bėgimo-šaudymo rungtys vyks pagrindinėje arenoje, o plaukimas – arenos baseine.
„Jau kelerius metus Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacija (LŠPF) svajojo apie aukščiausio lygio penkiakovės renginį. Atsiradus tokiai galimybei, nedelsdami sutikome. Tai – istorinė akimirka mūsų sportui ir šaliai“, – sakė LŠPF prezidentas Aistis Baronas.
Kaune sportininkai varžysis pagal 2028 m. Los Andželo olimpinių žaidynių formatą – su kliūčių ruožu ir tiesioginės eliminacijos fechtavimu.
Lietuva, kaip čempionato šeimininkė, turi teisę į varžybas deleguoti daugiau sportininkų. Mūsų šaliai atstovaus 13 penkiakovininkų rinktinė (5 moterys ir 8 vyrai). Didžiajai daliai jaunos komandos tai bus debiutas tokio lygio varžybose. Vis dėlto mūsų rinktinėje netrūksta ir vardų, jau gerai žinomų šiuolaikinės penkiakovės pasaulyje. Lietuvos komandos favoritai – pasaulio ir Europos jaunimo čempionatų prizininkė Elzė Adomaitytė, Europos jaunimo (iki 24 metų) čempionato bronzos medalio laimėtojas Titas Puronas, pasaulio jaunimo vicečempionas Paulius Vagnorius ir pasaulio taurės etapuose dalyvaujantis Jonas Kalaminskas.
Pirmąsias dvi čempionato dienas vyks kvalifikacinės varžybos, o ketvirtadienį ir penktadienį sportininkai kovos dėl patekimo į finalus. Pasaulio čempionai paaiškės šeštadienį. Papildomos įtampos finalinėms kovoms suteiks garbingi svečiai. Čempionate lankysis ne tik Albertas II, bet ir Tarptautinio olimpinio komiteto olimpinės programos direktorius austras Karlas Stossas bei UIPM garbės prezidentas vokietis Klausas Shormannas.
Žiūrovai pamatys ne tik pajėgiausius pasaulio penkiakovininkus ir Monako princą – jie galės mėgautis ir pramogine renginio dalimi. Penktadienį po moterų pusfinalio vyks kliūčių ruožo dvikovos tarp vaizdo tinklaraštininko Paul de Miko ir atlikėjo Vaidoto Baumilos, taip pat susigrums fotografas bei keliautojas Marius Jovaiša ir pasaulio kliūčių ruožo vicečempionas Dainius Liutkus. Po vyrų finalo koncertuos elektroninės muzikos duetas „Ten Walls x GØYA“. Taip pat prie pulto stos vienas žymiausių Lietuvos didžėjų – „G&G Sindikato“ narys DJ Mamania.
