Kurtieji sportininkai nestabdo – medalius pelno beveik kiekvieną dieną

Viena jų baigėsi laimingai – Mikalojus Makutėnas iškovojo bronzos medalį, kita – priešingai – Gedvilė Diržiūtė neišsilaikė prizininkių trejete.
Vyrų laukė 4,3 km distancija su 17 kontrolinių punktų. M. Makutėnas visų varžybų metu buvo ketvirtoje pozicijoje, ir kai niekas Lietuvos stovykloje netikėjo, kad gali kažkas pasikeisti, sulaukta varžovo klaidos. Pasaulio čempionas ukrainietis Dmytro Levinas, pretendavęs į nugalėtojo titulą, likus iki finišo 50 metrų, neužsiregistravo paskutiniame kontroliniame punkte.
Žaidynių čempiono vardą iškovojo kitas Ukrainos atstovas Volodymyras Fedosejenka, įveikęs distanciją per 34 min. 05 sek. Sidabrą iškovojo vengras Ferencas Mihalyi – 36:44. Pirmą medalį žaidynėse iškovojęs M. Makutėnas trasoje sugaišo 39 min. 26 sek.
Gerai kovojęs antrasis Lietuvos orientacininkas Rokas Koveckis užėmė 7-ąją vietą tarp 32 dalyvių – 47:11.
Moterų grupėje (3,9 km, 15 KP) varžėsi trys mūsų šalies sportininkės – Adrija Atgalainė, Gedvilė Diržiūtė ir Judita Volungevičienė.
Nuo pirmųjų metrų į priekį išsiveržusi G. Diržiūtė kontrolinius punktus „rinko“ nepriekaištingai. Po 15 min. kovos ji buvo lyderė, po 30 min. – antra. Tačiau paskutinieji taškai lietuvei buvo tokie painūs, jog iš prizininkių smuktelėjo į 9-ąją vietą. G. Diržiūtės laikas – 1 val. 18:07.
A. Atgalainė užėmė 5-ąją vietą – 1.00:10 tarp 16 orientacininkių, J. Volungevičienė – 8-ąją – 1:17,58.
Penktadienį vyks paskutiniosios – ilgosios trasos – rungties medalių dalybos.
Geros žinios skriejo iš stalo teniso asmeninių varžybų, kuriose Lietuvos garbę gynė Deividas Takinas ir Kęstutis Žižiūnas.
D. Takinas savo grupėje įveikė abu varžovus – 3:2 Seuką Ohą iš Pietų Korėjois ir 3:0 australą Michaelį Louey.
K. Žižiūnas grupėje teko žaisti tris kartus. Jis lengvai – po 3:0 nugalėjęs Jairo Zapatą Riano iš Kolumbijos ir Necmettiną Samil Yigitą iš Turkijos, tokiu pat rezultatu pralaimėjo japonui Koto Kawaguchiui.
Nepaisant nesėkmės, abu Lietuvos stalo tenisininkai tęs kovą dėl medalių.
Ketvirtadienį iš pretendentų į medalininkus sąrašo iškrito lietuviai, žaidę mišrių dvejetų varžybose.
Pirmieji pasitraukė Tadas Rimkus ir Aurelija Ramaneckaitė. Jie 14:21, 21:23 pralaimėjo Taivano porai Hao-En Liu, An-Yu Hsiao. Antrame sete jaunieji Lietuvos badmintonininkai pirmavo 17:13, tačiau prarado iniciatyvą ir turėjo atsisveikinti su viltimis pakilti aukščiau.
16-finalio etape gerai kovojo Kazimieras Dauskurtas ir Vaiva Žymantė. Jie 21:18, 21:10 iš varžybų eliminavo turkus Furkaną Buyukgozę ir Gizem Nur Uludag. Tačiau į ketvirtfinalį lietuviams nepavyko prasiskverbti. Jiems kelią pastojo prancūzai Xavieras Valledoras ir Emma Reymond. Varžovai laimėjo pirmą setą 21:10. K. Dauskurtas ir V. Žymantė sugebėjo išlyginti rezultatą, šventę pergalę antrajame sete 21:19. Tačiau trečiajame, po atkaklios kovos, Prancūzijos dvejetas buvo pranašesnis 21:15.
Penktadienį laukia daug svarbių kovų. Vyrai ir moterys krepšininkai, paplūdimio tinklininkės žais ketvirtfinalio etapo rungtynes, kurios lems, ar komandinių sporto šakų atstovai pretenduos į medalius, ar liks už ketverto ribos.
Per penkerias žaidynių dienas lietuviai iškovojo 5 medalius – 1 aukso, po 2 sidabro ir bronzos.
Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto prezidentas Edvinas Kriūnas tikisi, kad ši statistika bus pakeista.
