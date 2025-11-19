 Kurčiųjų deflimpinėse žaidynėse – įspūdinga diena Lietuvai

Kurčiųjų deflimpinėse žaidynėse – įspūdinga diena Lietuvai

2025-11-19 17:49
Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto inf.

Japonijoje vyksta kurčiųjų vasaros deflimpinės žaidynės. Vertingiausi medaliai šiandien atiteko Mindaugui Jurkšai ir Vyteniui Ivaškevičiui.

Kurčiųjų deflimpinėse žaidynėse – įspūdinga diena Lietuvai
Kurčiųjų deflimpinėse žaidynėse – įspūdinga diena Lietuvai / Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto feisbuko nuotr.

Trečiadienį lauktas lengvosios atletikos rutulio stūmimo rungties finalas pateisino lūkesčius su kaupu. Sektoriuje vyko drama iki paskutinio atodūsio. Pasibaigus varžyboms triumfavo du lietuviai – auksą iškovojęs M. Jurkša, sidabrą – V. Ivaškevičius. 

Po pirmųjų bandymų pirmavo 2024 metų pasaulio čempionas Oskaras Kokoszewskis iš Lenkijos – 16 m 53 cm.

Trečiuoju stūmimu M. Jurkša pasiuntė rutulį 16 m 67 cm. Tačiau lietuvis trumpai pirmavo. Lenkas tuoj pagerino rezultatą – 16 m 86 cm.

Kaip parodė tolesni įvykiai – viską nulėmė penktieji stipruolių bandymai. M. Jurkša švystelėjo rutulį už 17 m ribos – 17,07 m. Negana to, O. Kokoszewskį į trečią vietą nuleido V. Ivaškevičius, pasiuntęs 7 kg metalinį „kamuoliuką“ – 16,93 m.

Paskutiniu bandymu lenkas gana toli nustūmė rutulį, tačiau jis nuskriejo už sektoriaus ribos.

Šarūnas Zdanavičius su 15 m 28 cm rezultatu užėmė 6-ąją vietą.

M. Jurkša deflimpiniu čempionu tapo pirmą kartą. Mūsų galiūnas šio titulo link ėjo daug metų. 

 Tinklininkės nestabdo – įveikė lenkes

Pergalėmis džiugina mūsų paplūdimio tinklinio moterų komanda. Paskutinėse grupės rungtynėse Birutė Aleknavičiūtė ir Dorotėja Keraitė 2:0 įveikė Lenkijos dvejetą.

C grupėje užėmusios antrąją vietą (1 pralaimėjimas, 2 pergalės) Pauliaus Matulio auklėtinės pateko į kitą etapą ir tęs kovą dėl medalių. Su kuo susitiks toliau – bus žinoma ketvirtadienį.

Kraują stingantys stalo tenisininkų mūšiai

Žaidynes pradėjo ir mūsų stalo tenisininkai Deividas Takinas bei Kęstutis Žižiūnas. Lietuviai sėkmingai pradėjo varžybas – po dramatiškos kovos 4:3 įveikė Kazachstano atstovus Abylajų Burkitbajų ir Bižaną Tulebajevą. Varžovai pirmavo 3:1, tačiau D. Takinas ir K. Žižiūnas sugebėjo perimti iniciatyvą bei išplėšti pergalę.

Toks pat atkaklus mūšis vyko ir su Pietų Korėjos stalo tenisininkais – Jong-Kuk Kimu ir Gwon-Chwi Choi. Po 6 setų esant lygiam rezultatui – 3:3, septintą setą azijiečiai laimėjo 11:9.

Lietuvos vyrai dvejetų turnyre pasidalijo 9–16 vietomis. Toliau jų laukia asmeninės varžybos.

Badmintonininkams – juodasis trečiadienis

Iš badmintono aikštelių skriejo kone vien nelinksmi rezultatai.

Vyrų vienetų varžybų 16-finalio etape pralaimėjimus patyrė ir iš pretendentų į medalius sąrašo iškrito abu Lietuvos atstovai – Ignas Reznikas ir Tadas Rimkus.

I. Reznikas 1:2 (21:15, 10:21, 12:21) nusileido japonui Yuki Morimoto, o T. Rimkus neturėjo vilčių susitikime su Chen-Ding Chengu iš Taivano – 0:2 (3:21, 9:21).

Moterų vienetų turnyre į aštuntfinalį taip pat nepateko Aurelija Ramaneckaitė. Vilnietė po atkaklios kovos – 1:2 (10:21, 21:15, 14:21) pripažino Hyang Kim Pietų Korėjos persvarą.

Medalių neturėsime ir vyrų dvejetų varžybose. Kovoje dėl bilieto į aštuntfinalį Kazimieras Dauskurtas bei I. Reznikas lengvai – 2:0 (21:16, 21:6) nugalėjo taivaniečius Hao-En Liu, Shih-Rong Yiną. Tačiau lietuviams kelią į ketvirtfinalį pastojo japonai Y. Morimoto, Yasuhiro Nagaishi, laimėję susitikimą po atkaklaus mūšio – 2:0 (21:16, 21:18).

Vienintelė viltis laimėti medalius rusena mišrių dvejetų grupėje, kurioje žaidžia abu lietuvių dvejetai – T. Rimkus ir A. Ramaneckaitė bei K.Dauskurtas ir Vaiva Žymantė.

E. Vaičiulis į lyderių ginčą nesikišo

Komazavos olimpinio parko stadiono vyko 1500 m bėgimo rungties finalinės varžybos, kuriose varžėsi iš pusfinalio etapo patekę 12 greičiausių bėgikų. Sirguliuodamas rungtyniavęs E. Vaičiulis distanciją baigė per 4 min. 21,07 sek. Ši pasekmė buvo 12-a.

Artimiausiomis dienomis klaipėdietis kovos savo mėgstamoje 800 m rungtyje.

Krepšinio aikštelėje – lengvos pergalės

Abi Lietuvos krepšinio komandos pasirodymus grupėse baigė lengvomis pergalėmis. Moterys 90:33 (25:7, 26:3, 17:9, 22:14) sutriuškino Kenijos krepšininkes, vyrai – 100:51 (24:8, 26:10, 30:17, 20:16) – Taivano penketuką.

Lietuvos moterų ekipoje rezultatyviausiai rungtyniavo Rugilė Vosyliūtė – 15 taškų, Justina Burbaitė-Mačiulienė – 14, Ramunė Eskertaitė – 12.

Vyrų komandoje daugiausiai taškų pelnė Benas Šimanauskas – 26, Giedrius Švedas ir Gediminas Žukas – po 10.

Lietuvos vyrai ir moterys pateko į aštuntukus. Su kuo teks kautis ketvirtfinalyje, bus žinoma ketvirtadienį.

Šiame straipsnyje:
kurčiųjų vasaros deflimpinės žaidynės
Japonija
lietuviai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų