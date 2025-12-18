Milano-Kortinos žiemos olimpinių žaidynių organizatoriai susiduria su dirbtinio sniego problemomis

Problema susijusi su Italijos Alpėse esančia Livinjo vietove, kurioje vyks snieglenčių ir laisvojo stiliaus slidinėjimo varžybos.
„Pastarosiomis dienomis kilo techninių problemų dėl vandens tiekimo sistemos (sniego patrankoms)“, – naujienų agentūrai AFP sakė organizatoriai.
„Per 72 valandas problemą nedelsiant išsprendėme ir šiuo metu atliekami bandymai, kad sistema vėl pradėtų veikti, o sniego gamybą atnaujinsime artimiausiomis dienomis“, – teigė jie.
Kad Livinjo snieglenčių parką būtų galima padengti sniegu ir sukurti snieglenčių ir laisvojo stiliaus slidinėjimo varžyboms skirtas trasas ir įrenginius, organizatoriai turi pagaminti didelį kiekį dirbtinio sniego.
Jų sniego patrankoms tiekiamas vanduo iš specialiai pastatyto Monte Sponda rezervuaro, kurio talpa – 203 tūkst. kubinių metrų.
Rezervuaro statyba, kainavusi 21,7 mln. eurų, baigta lapkričio pabaigoje.
Iš pradžių buvo planuota dirbtinio sniego gamyba pradėti praėjusią savaitę.
Bendrovė „SiMiCo“, atsakinga už olimpinių žaidynių objektų įrengimą ir už rezervuaro statybą, su kuria susisiekė AFP, atsisakė pateikti komentarus.
Dar prieš šią nesėkmę Tarptautinės slidinėjimo federacijos (FIS) generalinis sekretorius Michelis Vionas (Mišelis Vionas) AFP išreiškė susirūpinimą dėl vėlavimo Livinjo objekte.
„Dirbtinio sniego sistema labai vėluoja, ji vis dar nebaigta įrengti“, – gruodžio pradžioje sakė M. Vionas.
„Mes vis dar esame šiek tiek susirūpinę, nes šioms rungtims sniego reikia labai daug“, – teigė jis.
„Jei norime užtikrinti, kad žaidynės vyks tinkamai, mums reikia ne tik natūralaus sniego, bet ir dirbtinio sniego, kuris sutvirtintų kompaktiškesnį, drėgnesnį sniegą“, – tvirtino generalinis sekretorius.
Dirbtinis sniegas gaminamas naudojant sniego patrankas, kurios purškia vandenį į šaltą orą, kur jis virsta smulkiu sniegu.
Aplinkosaugininkai smerkia tokių renginių energijos suvartojimą ir didžiulius naudojamo vandens kiekius.
