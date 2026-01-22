Plinta vaizdo įrašas – Maslobojevas prieš Dirkstį: baigėsi liūdnai

Kovotojų sparingas nufilmuotas prieš keletą metų, kai D. Dirksčiui tebuvo 19-ka metų.
Vaizdo įraše matoma, kaip sportininkai kumščiuojasi futbolo aikštelėje.
„Mes vis labiau artėjame prie to, jog ši kova įvyktų 2026-taisiais metais“, – skelbia įrašas prie filmuotos medžiagos.
Tiesa, jų kova baigėsi liūdnai – D. Dirkstys patyrė kojos traumą.
Primename, kad abu kovotojai netrukus pasirodys „UTMA 16“. Tiesa, ne viename ringe. S. Maslobojevas susikaus su kovotoju iš Moldovos Alexandru Burduja, o D. Dirkstys su graiku Savvu Kagkelidžiu.
Prieš artėjančias kovas išankstinėje spaudos konferencijoje pasirodė apsižodžiuoti nevengiantys S. Maslobojevas ir D. Dirkstys. Žaibų netrūko ir šį kartą.
„Girdėjau, Sergejau, sakei žmonėms, kad bijai manęs. Kodėl?“ – kolegos klausė D. Dirkstys.
„Taip, bijau, – pripažino S. Maslobojevas. – Bijau žiūrėti tavo tėvams į akis prie tavo karsto. Nenoriu tos baimės. Bet jeigu jau teks, tai teks.“
„O kaip tu žiūrėsi, kai miegosi?“ – vėl klausė D. Dirkstys.
„Aš tikrai labai saldžiai miegosiu, kai tave pakasiu“, – žodžių į vatą nevyniojo S. Maslobojevas.
