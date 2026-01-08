Po netikėtos 18-mečio imtynininko mirties – žinia iš federacijos prezidento

Janas Stanius antradienį, apie 21 val., treniruotės pabaigoje bėgo krosą ir sukniubo, pasakojo treneris Andrejus Iljinas. Atvykusios dvi medikų brigados mėgino jį reanimuoti ir išvežė į ligoninę. Tą pačią dieną, apie 22.30 val., J. Staniaus tėvas pranešė, jog sūnus mirė.
„Tai neapsakomai skaudi žinia visiems, kurie jį pažinojo, treniravo, augino ir palaikė“, – rašoma ketvirtadienį išplatintame Lietuvos imtynių federacijos prezidento A. Kazakevičiaus pareiškime.
„Nuoširdžiai užjaučiame jaunuolio tėvus, artimuosius, trenerius ir komandos draugus. Ši netektis palietė visą Lietuvos imtynių šeimą – gedime kartu su Jumis.
Šiuo metu vyksta oficialus tyrimas, o tiksli mirties priežastis bus nustatyta tik kompetentingų medikų ir atsakingų institucijų. Todėl raginame visuomenę susilaikyti nuo nepagrįstų spėlionių ir interpretacijų, kurios šiuo jautriu laikotarpiu gali žeisti artimuosius ir klaidinti visuomenę.
Ši tragedija dar kartą primena, kokia trapi yra žmogaus gyvybė ir kokia svarbi yra jaunųjų sportininkų sveikatos priežiūra. Visi turime būti atidesni – nuolat vertinti fizinę ir emocinę vaikų bei jaunimo būklę, kalbėtis, girdėti ir reaguoti.
Už jaunųjų sportininkų saugumą ir gerovę esame atsakingi visi – gydytojai, treneriai, sporto specialistai, federacijų vadovai. Tik veikdami kartu galime daryti viską, kad sportas būtų ne tik pergalių, bet ir saugios, sveikos aplinkos erdvė.
Šiuo sunkiu metu prašome pagarbos, susitelkimo ir žmogiško jautrumo“, – teigė A. Kazakevičius.
J. Stanius buvo perspektyvus imtynininkas, rinktinės narys, šalies U17 čempionato nugalėtojas.
„Vos prieš tris dienas vaikiną pasveikinau su aštuonioliktuoju gimtadieniu. Esame sukrėsti”, – sunkiai rinkdamas žodžius anksčiau pranešė treneris A. Iljinas.
