Rankininkų rinktinei – serbų barjeras

Susitiks pavasarį
Mūsų šalies rankininkai su Serbijos nacionaline komanda kausis dėl kelialapio į 2027 m. pasaulio čempionato finalo turnyrą.
Pirma dvikova numatyta kovo 17-ąją arba 18-ąją Serbijoje, antroji – kovo 22 d. Utenoje. Mačo laimėtojai žengs į lemiamą – trečiąjį – atrankos etapą.
Praeitų metų lapkritį burtai lėmė, kad Lietuvos rankininkams teks Europos čempionato A grupėje ketvirtą vietą užėmusi komanda. Paskutiniai liko serbai, nors 30:27 įveikė Paryžiaus olimpinių žaidynių vicečempionę Vokietijos rinktinę.
„Šioje Europos čempionato grupėje vyko atkakliausios kovos. Visos rinktinės viena iš kitos atiminėjo taškus. Tai rodo, kokio pajėgumo buvo ši grupė. Galėjo susiklostyti netgi tokia situacija, kad mums būtų tekę kovoti su olimpiniais vicečempionais, bet vokiečiams pavyko išnešti sveiką kailį“, – dalijosi mintimis įdėmiai A grupės rungtynes stebėjęs ir būsimų varžovų potencialu domėjęsis G. Savukynas, su Lietuvos rankinio federacija pasirašęs iki 2028-ųjų liepos 31-osios galiosiančią darbo sutartį.
Iš Alytaus kilusio vyriausiojo trenerio asistentais dirbs pasvalietis Gintaras Paškevičius ir alytiškis Egidijus Petkevičius.
Lyderis – vartininkas
Serbijos rinktinės lyderis – 196 cm ūgio ir 135 kg svorio vartininkas Dejanas Milosavljevas. Jis su Skopjės „Vardar“ klubu 2019 m. triumfavo Čempionų lygoje ir buvo išrinktas geriausiu to sezono vartininku.
2019 m. į Berlyno „Fuchse“ perėjęs D. Milosavljevas 2023 m. laimėjo Europos lygą, o praeitą sezoną žaidė Čempionų lygos finale ir padėjo „Fuchse“ pirmą kartą klubo istorijoje laimėti Vokietijos čempionato auksą.
D. Milosavljevo pamaina vartuose – taip pat Čempionų lygos klube Bukarešto „Dinamo“ žaidžiantis Vladimiras Cupara. Čempionų lygos klubuose rungtyniauja ir pagrindiniai Serbijos rinktinės gynėjai – 202 cm aukštaūgis Mijajlo Marseničius iš „Fuchse“, Draganas Pechmalbecas iš vengrų „Veszprem“ ir įžaidėjas Lazaras Kukičius iš vengrų „Szeged“.
Serbijos rinktinę treniruoja žinomas Ispanijos specialistas Raulis Gonzalezas, praeityje žaidęs savo šalies rinktinėje ir iškovojęs 1996 m. Atlantos olimpinių žaidynių bronzą.
Nepalanki statistika
Lietuvos rankininkai su serbų rinktinės pirmtake Jugoslavijos komanda yra žaidę keturis kartus. Mūsiškiai tris mačus pralaimėjo, vienas baigėsi lygiosiomis.
Pastarąjį kartą lietuviai su serbais buvo susitikę 1998-aisiais Europos čempionato finalo turnyre – pergalę 30:22 šventė Balkanų atstovai.
„Tuometės Jugoslavijos ekipos ryškiausia žvaigždė buvo Draganas Skrbičius. Jau tais laikais dauguma serbų žaidė stipriausiuose Ispanijos, Vokietijos klubuose“, – sakė G. Savukynas, tąkart du kartus nuginklavęs Jugoslavijos rinktinės vartininką Zoraną Džordžičių.
2023 m. pasaulio čempionate serbai užėmė 11-ą vietą, 2024 m. Europos čempionate – 19-ą.
