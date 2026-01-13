Rokui Baciuškai – dar viena sėkminga diena: iškovojo jau ketvirtąją pergalę

Po pergalės aštuntajame etape R. Baciuška šiandien startavo iš pirmosios pozicijos. Distancijos pradžioje lietuvis važiavo atsargiau – ties 115 km žyma rikiavosi ketvirtas, akivaizdžiai tausodamas techniką maratoniniam etapui. Tačiau jau 186 km kontroliniame punkte R. Baciuška perėmė lyderystę, vos 6 sekundėmis aplenkdamas Sarą Price.
Vėliau situacija „Stock“ klasėje smarkiai pasikeitė. S. Price tarp 271 ir 309 km susidūrė su navigaciniais iššūkiais (sprendžiant pagal žemėlapį) ir prarado daug laiko, o Stéphane’as Peterhanselis, kuris iki 147 km buvo lyderis, netoli 140 km žymos patyrė panašių techninių problemų ir prieš degalų užpylimo zoną prarado net 26 minutes.
Šios „Defender Rally“ komandos nesėkmės atvėrė galimybę ir „Toyota“ pilotui Akirai Miurai, kuris realiai įsitraukė į kovą dėl podiumo ir jam pavyko šiandien finišuoti trečiam.
R. Baciuška 410 km greičio ruožą įveikė per 4 val. 36 min. 24 sek. ir finišavo pirmas. Antrąją vietą užėmė S. Price, atsilikusi 29 min. 39 sek., trečias liko A. Miura (+36:31). Stéphane’as P. finišavo penktas, vos 45 sekundėmis nusileidęs ketvirtajai vietai.
Tai jau ketvirtoji R. Baciuškos pergalė šiame Dakaro ralyje, o pagal etapų pergales jis šiuo metu yra rezultatyviausias „Defender Rally“ komandos pilotas.
Bendroje automobilių įskaitoje netikėtą pergalę iškovojo lenkas Erykas Goczałas („Toyota“), kuris artimiausią varžovą aplenkė net 7 min. 45 sek. Antrąją vietą užėmė kitas Goczałų šeimos atstovas – Michałas Goczałas, taip pat atstovaujantis „Energylandia Rally Team“, o trečias finišavo Toby's Price'as su „Toyota“.
Šis etapas pasižymėjo itin atsargiu važiavimu – daugelis sportininkų akivaizdžiai rinkosi saugesnį tempą, tausodami techniką ir padangas prieš lemiamas maratono dienas.
Po 9-ojo etapo bendrosios įskaitos lyderiu tapo Nani Roma, kuris pirmą kartą nuo 2014 metų pakilo į pirmąją vietą Dakaro ralio bendroje įskaitoje. Buvęs lyderis Nasseras Al-Attiyahas nukrito į trečiąją poziciją (+1:10), o antras šiuo metu rikiuojasi Carlosas Sainzas (+0:57), atstovaujantis „Ford Racing“ komandai.
Trečiadienį sportininkų laukia antroji maratono etapo diena – greičio ruožas iš Bivouac Refuge į Bishą, kuriame vyraus smėlis ir kopos. Šiame etape pagrindinis tikslas bus ne tik greitis, bet ir patikimumas, nes sportininkai vis dar važiuos be mechanikų pagalbos, o bet koks gedimas gali kainuoti labai brangiai.
