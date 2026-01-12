Ilgiausiame Dakaro etape – Roko Baciuškos triumfas

Rokas Baciuška šiandien startavo iš antrosios pozicijos „Stock“ klasėje, tačiau jau po 136 km perėmė lyderio poziciją ir jos nebepaleido iki pat finišo. Greičio ruožą lietuvis įveikė per 5:06:26 ir iškovojo etapo pergalę.
Iki 267–310 km R. Baciuška kovojo itin įtemptą dvikovą su legendiniu Stéphane’u Peterhanseliu, kurio atsilikimas iki lietuvio svyravo vos iki minutės. Visgi prancūzas šiame ruože susidūrė su techninėmis problemomis ir buvo priverstas sustoti bei laukti pagalbos sunkvežimio, todėl realios kovos iki finišo tęsti nebegalėjo.
Antrąją vietą etape užėmė Sara Price, nuo R. Baciuškos atsilikusi 1 min. 44 sek.
Tai jau trečiasis R. Baciuškos laimėtas podiumas 2026 metų Dakaro ralyje, vairuojant „Defender Dakar D7X-R“.
Bendroje automobilių („Ultimate“) įskaitoje šiandien vyko viena įtempčiausių kovų visame Dakare. Net 483 km ilgio etape trys greičiausi sportininkai finišavo vos per 29 sekundes vienas nuo kito.
-
1 vieta – Saoodas Variawa (RSA, „Toyota Gazoo Racing“), 4:20:35
-
2 vieta – Henkas Lateganas (RSA, „Toyota Gazoo Racing“), + 3 sek.
-
3 vieta – Mattias Ekströmas (SWE, „Ford Racing“) , +0.29 sek.
Bendrosios įskaitos lyderiu išlieka Nasseras Al-Attiyah (QAT, „Dacia Sandriders“), kuris pirmauja 4 min. prieš H. Lateganą. Šiandien N. Al-Attiyah finišavo 5-as, nuo etapo nugalėtojo atsilikęs 1 min. 16 sek.
„Smagu laimėti etapą prie šeimos narių – per poilsio dieną atvyko palaikyti mama ir tėtis, tai šita pergalė dar ypatingesnė. Diena buvo labai ilga ir greita, trasa turėjo visko – smėlio, kopų, akmenų, kurių, tiesą sakant, buvo kiek daugiau nei žadėjo organizatoriai. Tai buvo ilgiausias greičio ruožas, daug rizikingų vietų, kur tikrai galima palikti ratus. Bandė ir su navigacija klaidinti, bet reziumė – viskas gerai, automobilis sveikas. Dabar svarbiausia pasiruošti rytojaus maratono pirmai dienai: apžiūrėti, paruošti automobilį, nes artėjančios dvi dienos gali nulemti labai daug. Du etapai po daugiau nei 400 kilometrų be mechanikų pagalbos – reikės atlaikyti. Bet viskas pozityviai“, – pasakojo R. Baciuška.
Rytoj laukia maratono etapas Wadi Ad Dawasir–Bivouac Refuge su 410 km laikui.
Sportininkų laukia pirmoji arba, jau galima sakyti, trečioji šiame ralyje maratono etapo diena, kurioje nebus leidžiama mechanikų pagalba. Trasą sudarys akmenuotos ir klastingos atkarpos, dažni tempo pokyčiai bei dienos pabaigoje – smėlio kopos. Tai bus rimtas išbandymas tiek technikai, tiek sportininkų ištvermei.
