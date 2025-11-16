Tylioji olimpiada: ilgai žaidynių titulų nereikėjo laukti

Pirmieji medaliais sužvangino orientacininkai
Jau antroji diena kurčiųjų vasaros deflimpinėse žaidynėse pažėrė medalių, kuriuos iškovojo orientavimosi sporto atstovai.
Iš pradžių ryte Lietuvos ketvertukas (Mikalojus Makutėnas, Adrija Atgalainė, Rokas Koveckis, Gedvilė Diržiūtė) pelnė vicečempionų titulą mišrių komandų estafetinio sprinto rungtyje, po pietų R. Koveckis, G. Diržiūtė mišrių komandų estafetinio supersprinto rungtyje tapo bronzos medalininkais.
Estafetinio sprinto varžybose, kuriose varžėsi aštuoni ketvertukai, kaip ir visose iki tol vykusiose, dominavo ukrainiečiai. Jie finišo liniją kirto per 48 min. 22 sek. Mūsų šalies atstovai lipo favoritams ant kulnų ir atsilikę vos 9 sekundėmis, turėjo tenkintis sidabru. Treti buvę vengrai į lyderių ginčą nesikišo – nuo lietuvių atsiliko 7 min. 29 sek.
Mišrių komandų estafetinio supersprinto varžybose kovojo 11 dvejetų. Šioje rungtyje sulaukta ne tik kvapą gniaužiančios kovos, bet ir staigmenos. Auksą pelnę suomiai (25 min. 13 sek.) sugebėjo aplenkti ukrainiečius. O sensacijos grožis – vos 2 sek.
Bronzą iškovoję R. Koveckis ir G. Diržiūtė taip pat buvo greta abiejų pirmaujančių komandų – 25 min. 29 sek.
Badmintonas: vis trys lietuviai išsaugojo viltis
Į kovą stojo badmintonininkai. Vienetų turnyre dėl titulų į kovą stojo trys R – Ignas Reznikas, Tadas Rimkus ir Aurelija Ramaneckaitė.
Vyrų varžybose (52 dalyviai) patyręs klaipėdietis Ignas Reznikas (5-a žaidynių raketė) 21:14, 13:21, 15:21 pralaimėjo Indijos atletui Soumyadeepui Chakraborty. Ar I. Reznikas tęs kovą dėl titulų, bus žinoma pirmadienį, po jo mačo su Taivano badmintonininku Siu Kei Wong.
Tado Rimkaus – Q grupėje – buvo keturi sportininkai, todėl jam pirmą dieną teko susiremti du kartus.
Jaunasis pajūrio talentas iš pradžių pralaimėjo korėjiečiui Jinwoo Choi 10:21, 16:21, po to nesunkiai pranoko brazilą Leonardą Domingos.
Ar žygiuos toliau medalių link, atsakymą sužinosime po pirmadienio susitikimo su bulgaru Aleksu Jordanovu.
Moterų, o jų susirinko 41, varžybose A. Ramaneckaitė savo grupėje sutriuškino Clemence Morissette – 21:6, 21:3, bulgarę Gabrielą Spasova – 21:10, 21:9, tačiau pralaimėjo Pietų Korėjos atstovei Jung-Yu Fan – 10:21, 12:21.
Užėmusi antrąją vietą, vilnietė tęs kovą dėl medalių. Savo varžovę ji sužinos pirmadienį, po taivanietės Yan-Ru Shen (4-a pagal skirstymą) ir korėjietės Hyang Kim susitikimo.
Paplūdimio tinklinis: ukrainiečių pamokos
Pirmąsias rungtynes moterų paplūdimio tinklinio varžybose sužaidė lietuvės Birutė Aleknavičiūtė ir Dorotėja Keraitė. Dėl Ingridos Milkintaitės traumos naujai suformuotai komandai teko sunkus krikštas – kova su Ukrainos atstovėmis Julija Černenko ir Raisa Rylova.
Varžovės buvo pajėgesnės 21:12, 21:15. Grupėje dar yra amerikietės (su jomis lietuvės susitiks pirmadienį) ir Taivano ekipa. Į kitą etapą pateks trys geriausios. Tad Pauliaus Matulio auklėtinės dar neprarado vilties kovoti dėl medalių.
Saldi moterų pergalė
Lietuvos krepšininkių, ugdomų Andriaus Vaicekausko, pirmosios rungtynės Japonijoje su italėmis buvo tarsi amerikietiškieji kalneliai. Kova vyko permaininga, pareikalavusi pratęsimo, po kurio iš džiaugsmo glebėsčiavosi mūsų taikliarankės – 64:58 (9:13, 10:8, 20:20, 16:14, 9:3).
Mūsų sportininkės kartais varžoves taip sukaustydavo, jog jos negalėdavo pelnyti taškų net penkias minutes. Vienas iš geros gynybos pavyzdžių buvo pademonstruotas per papildomas penkias minutes, per kurias italės surinko vos 3 taškus ir turėjo kapituliuoti.
Nugalėtojų penketuke 17 taškų pelnė Ramunė Eskertaitė, 13 – Gražina Jočytė, 12 – Justina Burbaitė–Mačiulienė, 8 – Sonata Bareikienė.
Pirmadienį mūsų moterys savo grupėje žais su australėmis.
Krepšininkams – šaltas Venesuelos dušas
Nesėkme žaidynes pradėjo Lietuvos krepšininkai, 72:81 (14:32, 19:18, 29:16, 10:15) pralaimėję Venesuelos rinktinei.
Varžovai nurūko į priekį po pirmųjų atakų. Ir pirmavo iki finalinės sirenos. Įpusėjus susitikimui Rolando Rakučio kariauna perėmė iniciatyvą ir po pertraukos buvo sumažinusi skirtumą iki dviejų taškų. Tačiau persverti rezultato lietuviams taip nė karto ir nepavyko.
Ne paskutinį vaidmenį suvaidino startinis ir žaidynių jaudulys. Lietuvos krepšininkai prametė net 20 baudų iš 38.
Rezultatyviausiai mūsų ekipoje žaidė Benas Šimanauskas – 20, Gediminas Žukas – 15, Lukas Gužauskas – 10, Giedrius Švedas – 9.
Kitas rungtynes lietuviai žais antradienį su lenkais.
