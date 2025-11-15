Tylioji olimpiada: pirmieji startuos orientacininkai

Rinktinėje – 44 atletai
Klausos negalią turinčių žmonių žaidynėse Lietuvai atstovaus 44 sportininkai.
Mūsiškiai taip pat išmėgins jėgas lengvosios atletikos, imtynių ir stalo teniso varžybose.
Šiandien orientavimosi sprinto rungtį išbandys Adrija Atgailainė, Gedvilė Diržiūtė, Judita Volungevičiūtė, Rokas Koveckis ir Mikalojus Makutėnas.
A. Atgailainė ir G. Diržiūtė – 2022 m. deflimpiados vicečempionės.
Rytoj bus surengtos orientavimosi mišrių komandų estafetinio sprinto varžybos, o į „Omori Furusato no Hamabe“ parko aikštyną žengs paplūdimio tinklinio duetas Birutė Aleknavičiūtė ir Dorotėja Keraitė.
„Musashino Forest“ arenoje kovas pradės badmintonininkai Kazimieras Dauskurtas, Ignas Reznikas, Tadas Rimkus, Vaiva Žymantė ir Aurelija Ramaneckaitė.
Laukia vicečempionės
Lapkričio 16-ąją pirmas rungtynes žais Lietuvos moterų ir vyrų krepšinio rinktinės.
Krepšininkių komanda (Aušra Milašauskė, Gabrielė Valaitytė, Jurgita Šegždaitė, Sonata Bareikienė, Jurgita Jankutė, Ramūnė Eskertaitė, Deimantė Navikaitė, Deimantė Naruševičiūtė, Rugilė Vosyliūtė, Kamilė Vosyliūtė, Justina Burbaitė-Mačiulienė ir Gražina Jočytė) A grupėje susitiks su 2022 m. vicečempionėmis italėmis.
17 d. lauks mačas su australėmis, 19 d. – su Kenijos atstovėmis.
Anot trenerio Andriaus Vaicekausko, pirmas mačas – itin svarbus: jeigu žaidėjos susitvarkys su starto jauduliu, kitos dvikovos bus ramesnės psichologiškai.
B grupėje varžysis Graikijos, Ukrainos ir Japonijos ekipos, C – Taivano, Turkijos, JAV ir Lenkijos.
Branduolys – susižaidęs
Vyrų krepšinio rinktinė (Lukas Laurinaitis, Paulius Orda, Deivis Gindrūnas, Karolis Simaitis, Pijus Stonkus, Vitalijus Zapolskas, Giedrius Švedas, Gediminas Žukas, Rytis Gilys, Benas Šimanauskas, Lukas Gužauskas ir Laurynas Sankauskas) rytoj B grupėje varžysis su Venesuelos komanda.
2022-aisiais žaidynėse mūsiškiai užėmė šeštą vietą. Iš tuometės ekipos šįkart Tokijuje rungtyniaus net devyni žaidėjai: L. Laurinaitis, P. Orda, D. Gindrūnas, K. Simaitis, P. Stonkus, V. Zapolskas, G. Švedas, R. Gilys ir B. Šimanauskas.
18 d. mūsiškiai susikaus su lenkais, 19 d. – su Taivano krepšininkais.
A grupę sudaro Ukrainos, Argentinos, Japonijos ir Izraelio rinktinės, C – Kanados, Graikijos, Australijos ir JAV.
Svečiuosis ambasadoje
Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto (LKSK) informacijos skyriaus redaktoriaus Česlovo Kavarzos teigimu, daugumos sportininkų kelionė į Japoniją buvo sklandi, tačiau maždaug dešimties lagaminai vis dar kažkur įstrigę.
LKSK delegacija planuoja lapkričio 19-ąją apsilankyti Lietuvos ambasadoje.
Žaidynių organizatoriai itin pasistengė, kad svečiai patogiai jaustųsi ir ten, kur įsikūrė, ir sporto arenose.
„Siekiame, kad neliktų jokių komunikavimo barjerų“, – pabrėžė Japonijos kurčiųjų sporto federacijos vadovas Ishibashis Daigo.
Japonai surengė specialius mokymus ne vien deflimpiados savanoriams, bet ir būsimų varžybų žiūrovams, kaip gestų kalba reikšti palaikymą sportininkams.
LKSK delegacija planuoja apsilankyti Lietuvos ambasadoje.
Šią iniciatyvą paskatino Japonijos kurčiųjų atletų atsiliepimai.
„Pasaulio čempionate mane itin sujaudino sirgalių reakcija, kai jie gestų kalba džiaugėsi mano ir kitų lengvaatlečių pasirodymais“, – sakė disko metikas Yugami Masateru.
Latviai žais boulingą
Latvių rinktinėje – dešimt lengvosios atletikos, plaukimo, šaudymo, tekvondo ir boulingo entuziastų.
Estijai atstovaus septyni sportininkai, jie dalyvaus lengvosios atletikos, imtynių ir orientavimosi varžybose.
Žaidynėse dalyvaus iš viso 3 081 atletas (2 014 vyrų ir 1 067 moterys) iš 80 pasaulio valstybių.
Pirmoji deflimpiada buvo surengta 1924 m. Paryžiuje. Startavo 148 sportininkai iš devynių šalių.
Lietuva debiutavo 1993-iaisiais Sofijoje. Tąkart sidabrą iškovojo krepšininkių rinktinė: Lina Agintaitė, Valda Daniulevičienė, Violeta Radvilienė, Marija Remeikienė, Danutė Šerelienė, Alma Undraitienė, Gitana Valentė, Daiva Žigelytė. Lietuvės finale pralaimėjo amerikietėms.Rinktinėje – 44 atletai
Klausos negalią turinčių žmonių žaidynėse Lietuvai atstovaus 44 sportininkai.
Mūsiškiai taip pat išmėgins jėgas lengvosios atletikos, imtynių ir stalo teniso varžybose.
Šiandien orientavimosi sprinto rungtį išbandys Adrija Atgailainė, Gedvilė Diržiūtė, Judita Volungevičiūtė, Rokas Koveckis ir Mikalojus Makutėnas.
A. Atgailainė ir G. Diržiūtė – 2022 m. deflimpiados vicečempionės.
Rytoj bus surengtos orientavimosi mišrių komandų estafetinio sprinto varžybos, o į „Omori Furusato no Hamabe“ parko aikštyną žengs paplūdimio tinklinio duetas Birutė Aleknavičiūtė ir Dorotėja Keraitė.
„Musashino Forest“ arenoje kovas pradės badmintonininkai Kazimieras Dauskurtas, Ignas Reznikas, Tadas Rimkus, Vaiva Žymantė ir Aurelija Ramaneckaitė.
Laukia vicečempionės
Lapkričio 16-ąją pirmas rungtynes žais Lietuvos moterų ir vyrų krepšinio rinktinės.
Krepšininkių komanda (Aušra Milašauskė, Gabrielė Valaitytė, Jurgita Šegždaitė, Sonata Bareikienė, Jurgita Jankutė, Ramūnė Eskertaitė, Deimantė Navikaitė, Deimantė Naruševičiūtė, Rugilė Vosyliūtė, Kamilė Vosyliūtė, Justina Burbaitė-Mačiulienė ir Gražina Jočytė) A grupėje susitiks su 2022 m. vicečempionėmis italėmis.
17 d. lauks mačas su australėmis, 19 d. – su Kenijos atstovėmis.
Anot trenerio Andriaus Vaicekausko, pirmas mačas – itin svarbus: jeigu žaidėjos susitvarkys su starto jauduliu, kitos dvikovos bus ramesnės psichologiškai.
B grupėje varžysis Graikijos, Ukrainos ir Japonijos ekipos, C – Taivano, Turkijos, JAV ir Lenkijos.
Branduolys – susižaidęs
Vyrų krepšinio rinktinė (Lukas Laurinaitis, Paulius Orda, Deivis Gindrūnas, Karolis Simaitis, Pijus Stonkus, Vitalijus Zapolskas, Giedrius Švedas, Gediminas Žukas, Rytis Gilys, Benas Šimanauskas, Lukas Gužauskas ir Laurynas Sankauskas) rytoj B grupėje varžysis su Venesuelos komanda.
2022-aisiais žaidynėse mūsiškiai užėmė šeštą vietą. Iš tuometės ekipos šįkart Tokijuje rungtyniaus net devyni žaidėjai: L. Laurinaitis, P. Orda, D. Gindrūnas, K. Simaitis, P. Stonkus, V. Zapolskas, G. Švedas, R. Gilys ir B. Šimanauskas.
18 d. mūsiškiai susikaus su lenkais, 19 d. – su Taivano krepšininkais.
A grupę sudaro Ukrainos, Argentinos, Japonijos ir Izraelio rinktinės, C – Kanados, Graikijos, Australijos ir JAV.
Svečiuosis ambasadoje
Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto (LKSK) informacijos skyriaus redaktoriaus Česlovo Kavarzos teigimu, daugumos sportininkų kelionė į Japoniją buvo sklandi, tačiau maždaug dešimties lagaminai vis dar kažkur įstrigę.
LKSK delegacija planuoja lapkričio 19-ąją apsilankyti Lietuvos ambasadoje.
Žaidynių organizatoriai itin pasistengė, kad svečiai patogiai jaustųsi ir ten, kur įsikūrė, ir sporto arenose.
„Siekiame, kad neliktų jokių komunikavimo barjerų“, – pabrėžė Japonijos kurčiųjų sporto federacijos vadovas Ishibashis Daigo.
Japonai surengė specialius mokymus ne vien deflimpiados savanoriams, bet ir būsimų varžybų žiūrovams, kaip gestų kalba reikšti palaikymą sportininkams.
Šią iniciatyvą paskatino Japonijos kurčiųjų atletų atsiliepimai.
„Pasaulio čempionate mane itin sujaudino sirgalių reakcija, kai jie gestų kalba džiaugėsi mano ir kitų lengvaatlečių pasirodymais“, – sakė disko metikas Yugami Masateru.
Latviai žais boulingą
Latvių rinktinėje – dešimt lengvosios atletikos, plaukimo, šaudymo, tekvondo ir boulingo entuziastų.
Estijai atstovaus septyni sportininkai, jie dalyvaus lengvosios atletikos, imtynių ir orientavimosi varžybose.
Žaidynėse dalyvaus iš viso 3 081 atletas (2 014 vyrų ir 1 067 moterys) iš 80 pasaulio valstybių.
Pirmoji deflimpiada buvo surengta 1924 m. Paryžiuje. Startavo 148 sportininkai iš devynių šalių.
Lietuva debiutavo 1993-iaisiais Sofijoje. Tąkart sidabrą iškovojo krepšininkių rinktinė: Lina Agintaitė, Valda Daniulevičienė, Violeta Radvilienė, Marija Remeikienė, Danutė Šerelienė, Alma Undraitienė, Gitana Valentė, Daiva Žigelytė. Lietuvės finale pralaimėjo amerikietėms.
Naujausi komentarai