Tylioji olimpiada: jau pelnyti du medaliai

Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas sekmadienio rytą pranešė, kad Lietuva turi antrą medalį Kurčiųjų vasaros deflimpinėse žaidynėse! Komandų estafetinio supersprinto rungties varžybose mūsų orientacininkai Rokas Koveckis ir Gedvilė Diržiūtė iškovojo bronzos medalius!
„Mūsų sportininkus pasveikino Japonijos imperatoriaus sūnaus žmona“, – feisbuke rašė komitetas.
Anksčiau komitetas pasidalijo dar viena puikia žinia.
„Lietuva turi pirmą medalį kurčiųjų vasaros deflimpinėse žaidynėse! Sidabro medalį iškovojo Lietuvos orientacininkai, tapę vicečempionais mišrių komandų estafetėje. Nuo nugalėtojų lietuviai atsiliko vos 10 sek. Valioooooo!!!“ – sekmadienio naktį rašė komitetas.
Naujausi komentarai