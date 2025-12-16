Kaune vyko Lietuvos kurčiųjų vyrų biliardo (pulo) čempionatas

Vyras finale 3:1 įveikė kitą kaunietį Julių Zagorskį. Bronza atiteko Vytui Kulikauskui.
Kaune vykusiame Lietuvos kurčiųjų vyrų biliardo (pulo) čempionate triumfavo kaunietis N. Blaževičius (tarp vyrų iki 45 metų) ir vilnietis I. Songinas (tarp vyrų, vyresnių nei 45 m.).
Vyrų iki 45 metų grupė
Į „jaunuolių“ iki 45 metų pirmenybes susirinko dešimt dalyvių iš Vilniaus „Gesto“ ir Kauno „Tylos“ sporto klubų. Jie buvo išskirstyti į dvi grupes. Iš kiekvienos į ketvirtfinalį pateko po keturis geriausius.
Iš A grupės į kitą etapą iškopė (tokia tvarka išsirikiavo grupėje) Julius Zagorskis („Tyla“), Danielius Šavdianecas („Gestas“), Jonas Petraitis („Tyla“) ir Petras Perskaudas („Gestas“).
B grupėje geriausių ketvertukas buvo toks: N. Blaževičius, V. Kulikauskas, Gediminas Domeikis (visi iš „Tylos“) ir Augustas Lukošius („Gestas“).
Ketvirtfinalyje trys mūšiai baigėsi aukštesnes vietas savo grupėse užėmusių biliardininkų pergalėmis: N. Blaževičius – P. Perskaudas 2:0, J. Zagorskis – A. Lukošius 2:0, V. Kulikauskas – J. Petraitis 2:0.
O A grupėje antras buvo D. Šavdianecas, kuris kapituliavo 1:2 kovoje su G. Domeikiu.
Nuo pusfinalio varžybos vyko iki trijų pergalių. Jei N. Blaževičius lengvai 3:0 pranoko G. Domeikį, tai J. Zagorskiui prireikė net penkių partijų, kol palaužė komandos draugą V. Kulikauską – 3:2.
Mažajame finale G. Domeikiui vėl nepavyko laimėti nė vienos partijos. V. Kulikauskas iškovojo bronzą „sausu“ rezultatu 3:0.
Finalas buvo toks, kokio buvo laukta. Dėl čempiono karūnos susirėmė pastarųjų penkerių metų nuolatiniai čempionai arba finalininkai – N. Blaževičius ir J. Zagorskis.
2021–2023 metų nugalėtojas N. Blaževičius pernai nerungtyniavo, todėl šįmet buvo kupinas ryžto susigrąžinti titulą iš 2024-aisiais čempionatą laimėjusio J. Zagorskio. Ir jam tai pavyko. Lemiamą dviejų kauniečių mūšį N. Blaževičius laimėjo 3:1.
45-mečių ir vyresnių vyrų grupė
Jau šiek tiek subrendusių vyrų (45-mečių ir vyresnių) pirmenybėse kovoti panoro penki pulo meistrai.
Jie iš pradžių sužaidė tarp savęs rato sistema, o tuomet į pusfinalį pateko keturi geriausi. Visus varžovus po 2:0 įveikė Aleksandras Romanovas. Tik jam pralaimėjęs antras buvo I. Songinas. Ir trečias taip pat buvo „Gesto“ atstovas Rimantas Kudzevičius. Į geriausių ketvertuką dar įsispraudė „Tylos“ komandos narys Artūras Grigaitis.
Praėjusių metų bronzos medalininkas kaunietis Klaidas Mačiulis, užėmęs penktą vietą, čempionatą baigė anksčiau.
Pusfinalio mačai staigmenų neatnešė: A. Romanovas – A. Grigaitis 2:0, I. Songinas – R. Kudzevičius 2:1.
Varžybose dėl bronzos R. Kudzevičius 2:1 palaužė A. Grigaitį.
Finalinėje kovoje sulaukta netikėto scenarijaus. Visas varžybas iki tol laimėjęs ir pernai čempionu tapęs A. Romanovas turėjo pripažinti komandos draugo I. Songino pranašumą – 0:2.
Naujausi komentarai