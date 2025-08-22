UTMA ringe Kaune – laukta revanšinė kova

Rugsėjo 27 d. Kaune revanšinei kovai susitinka Artūras Brižinskas prieš Dovydą Levickį.
Abu kovotojai jau buvo susitikę praėjusią žiemą „UTMA 11“ turnyre ir čia teisėjų sprendimu pergalę šventė šiaulietis D. Levickis.
Šįkart abu sportininkai susikaus kiek kitokiomis kikbokso taisyklėmis. Ši kova bus ypatingai svarbi – čia bus kaunamasi dėl UTMA čempionų diržo.
Iš Klaipėdos kilęs A. Brižinskas su savo varžovu kovos svorio kategorijoje iki 63,5 kg su mišrių kovos menų (MMA) pirštinaitėmis, penkis raundus.
Verta paminėti, jog po pralaimėjimo D. Levickiui, A. Brižinskas dukart sugrįžo į UTMA ringą ir abu kartus šventė pergales.
Kovo pabaigoje „UTMA Rising“ turnyre klaipėdietis antrajame raunde privertė teisėją nutraukti kovą prieš Žygimantą Kiudelį. Balandį vykusiame „UTMA 12“ turnyre antrajame raunde nokautavo Romualdą Augą.
Paskutinėje kovoje A. Brižinskas kovojo su MMA pirštinėmis, todėl turės didesnę patirtį UTMA ringe būtent tokio stiliaus kikbokso kovoje.
Kaip jau minėta, „UTMA 13 x Stanionis promotions“ vyks rugsėjo 27 d. „Žalgirio“ arenoje, o čia išvysime tokias grandiozines kovas, kaip Raimondas Avlasevičius prieš Naurį Lukošiūną, Dominykas Dirkstys prieš Naglį Kanišauską, o vakarą vainikuos buvusio pasaulio bokso čempiono Eimanto Stanionio kova prieš Jabulani Makhense iš Pietų Afrikos Respublikos.
D. Levickio kova prieš A. Brižinską „UTMA 11“ turnyre:
Naujausi komentarai