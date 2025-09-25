 Valstybės premijomis apdovanotas pasaulio vicečempionas Alekna ir kiti sportininkai

2025-09-25 17:40
ELTOS inf.

Nacionalinėje sporto agentūroje (NSA) ketvirtadienį surengta Lietuvai nusipelniusių sportininkų pagerbimo popietė.

Jos metu simbolinėmis valstybės premijomis apdovanotas ką tik iš pasaulio lengvosios atletikos čempionato sugrįžęs pasaulio vicečempionas, disko metikas Mykolas Alekna ir jo treneris Mantas Jusis.

Apdovanojimais taip pat pagerbta Europos čempionė Lietuvos vyrų 3x3 krepšinio rinktinė, treniruojama Dainiaus Novicko, taip pat 2018 metais Europos čempionato bronzos medalio laimėtoja ėjikė Brigita Virbalytė ir jos treneris Brentas Vallanceʼas.

ELTA primena, kad sekmadienį baigėsi Tokijuje vykęs pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Jame M. Jusio treniruojamas M. Alekna, nusviedęs diską 67,84 m, iškovojo sidabro medalį.

