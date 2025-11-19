Dar vienas žalgirietis patyrė traumą

Po vasarą atliktos riešo operacijos ir iki lapkričio trukusios reabilitacijos į rikiuotę bandęs sugrįžti žalgirietis pirmadienio treniruotės metu pajuto šlaunies skausmus.
Po atliktų medicininių tyrimų paaiškėjo, kad žalgirietis negalės rungtyniauti keletą savaičių.
Į aikštę D. Giedraitis buvo sugrįžęs lapkričio 9 d. rungtynėse su Kėdainių „Nevėžiu-Paskolų klubu“. Tada per 21 minutę jis pelnė 13 taškų.
Praėjusią savaitę gynėjas su „Žalgiriu“ keliavo į Eurolygos dvigubos savaitės susitikimus, bet treniruotėse jautė diskomfortą ir komandai padėti negalėjo.
(be temos)