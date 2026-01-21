Dramatiškose rungtynėse – „Neptūno-Akvaservio“ pergalė

Rungtynių pradžioje „Žalgiris-2“ greitai įgijo penkių taškų pranašumą, bet Mato Mačijausko ir Kristupo Leščiausko sėkmingos atakos įpusėjus kėliniui leido klaipėdiečiams sumažinti atsilikimą iki vieno taško. Vėliau komandos keitėsi sėkmingomis atakomis, bet, likus žaisti dvi minutes, po Džiugo Remeikio tritaškio „Neptūnas-Akvaservis“ įgijo penkių taškų persvarą. Per likusį laiką tik kauniečiams pavyko surengti sėkmingas atakas ir iki kėlinio pabaigos išlyginti rezultatą 16:16.
Antrasis ketvirtis prasidėjo „Žalgiriui-2“ ir toliau tęsiant sėkmingą žaidimą. Sužaidus penkias minutes, kauniečiai turėjo trylikos taškų pranašumą. „Neptūnas-Akvaservis“, vedamas Roko Mačiulio ir D. Remeikio, likus žaisti minutę, sumažino atsilikimą iki aštuonių taškų. Kėlinio pabaigoje kauniečiai spurtavo ir į ilgąją pertrauka išėjo pirmaudami rezultatu 33:45.
Po ilgosios pertraukos „Neptūnas-Akvaservis“, vedamas Ernesto Jonkaus ir K. Leščiausko dueto, spurtavo 17-2, ir įpusėjus kėliniui išsiveržė į priekį trimis taškais. Vėliau žaidimas išsilygino ir prieš lemiamą ketvirtį rezultatas buvo 60:60.
Ketvirtajame kėlinyje vyko atkakli kova: pirmaujanti komanda keitėsi penkis kartus, bet įpusėjus kėliniui po Klaido Metrikio dvitaškio klaipėdiečiai įgijo šešių taškų pranašumą. Likus žaisti tris sekundes, kauniečiai tritaškiu įgijo dviejų taškų pranašumą, bet R. Mačiulio tritaškis aidint sirenai išplėšė klaipėdiečiams pergalę rezultatu 80:79.
„Neptūnas-Akvaservis“: K. Leščiauskas – 13, E. Jonkus, Juozas Virkutis, M. Mačijauskas ir R. Mačiulis – 11.
„Žalgiris-2“: Jokūbas Rudaitis – 24, Sten Adamson – 15, Kajus Mikalauskas – 11.
