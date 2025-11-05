Europos taurė: „Neptūnas“ įveikė Manresos krepšininkus ir iškovojo trečiąją pergalę iš eilės

Rungtynes sėkmingiau pradėjo aikštės šeimininkai. Jie pirmavo 5:0, 19:13, o pirmąjį kėlinį laimėjo 10 taškų persvara (27:17). Antrajame kėlinyje svečiai buvo priartėję iki trijų taškų, tačiau klaipėdiečiai greitai vėl atitrūko, o komandos išėjo ilsėtis „Neptūnui“ pirmaujant 58:44.
Po pertraukos „Neptūno“ persvara išaugo iki 21 taško (67:46). Po trijų kėlinių G. Petrausko auklėtiniai turėjo solidžią 16 taškų persvarą (80:64), o rungtynes laimėjo 100:87.
Nugalėtojų gretose itin rezultatyviai rungtyniavo vidurio puolėjas Jamesas Karnikas, kuris pelnė 25 taškus.
„Neptūnas“: Jamesas Karnikas 25, Donatas Tarolis 20, Rihardas Lomažas 18, Arnas Velička 12, Martynas Pacevičius 8.
BAXI: Retinas Obasohanas 18, Alexas Reyesas 12, Hugo Benitezas ir Augustinas Ubalas po 10.
