2025-11-05 23:19 klaipeda.diena.lt inf.

Klaipėdos „Neptūnas“ Europos taurės turnyre įsismarkavo.  Gedimino Petrausko auklėtiniai iškovojo trečiąją pergalę paeiliui. Jie savo aikštėje 100:87 (27:17, 31:27, 22:20, 20:23) įveikė Manresos BAXI komandą.

Europos taurė: „Neptūnas“ įveikė Manresos krepšininkus ir iškovojo trečiąją pergalę iš eilės / LKL, kurią remia Betsson/ R. Lukoševičiaus nuotr.

Rungtynes sėkmingiau pradėjo aikštės šeimininkai. Jie pirmavo 5:0, 19:13, o pirmąjį kėlinį laimėjo 10 taškų persvara (27:17). Antrajame kėlinyje svečiai buvo priartėję iki trijų taškų, tačiau klaipėdiečiai greitai vėl atitrūko, o komandos išėjo ilsėtis „Neptūnui“ pirmaujant 58:44.

Po pertraukos „Neptūno“ persvara išaugo iki 21 taško (67:46). Po trijų kėlinių G. Petrausko auklėtiniai turėjo solidžią 16 taškų persvarą (80:64), o rungtynes laimėjo 100:87.

Nugalėtojų gretose itin rezultatyviai rungtyniavo vidurio puolėjas Jamesas Karnikas, kuris pelnė 25 taškus. 

 „Neptūnas“: Jamesas Karnikas 25, Donatas Tarolis 20, Rihardas Lomažas 18, Arnas Velička 12, Martynas Pacevičius 8. 

BAXI: Retinas Obasohanas 18, Alexas Reyesas 12, Hugo Benitezas ir Augustinas Ubalas po 10.

 

 

 

