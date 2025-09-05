Įvertinkite: „Žalgiris“ pristatė naujus žaidybinius marškinėlius

Tai antrasis sezonas, kai žaidybinę aprangą klubui kuria PUMA.
Anot klubo, 2025–2026 m. sezono marškinėliai išsiskiria kokybe – pagaminti iš tvirtesnės, bet lengvesnės tekstūrinės audinio medžiagos, kuri užtikrina didesnį komfortą ir ventiliaciją tiek aikštėje, tiek kasdienybėje. Be to, buvo skirta daug dėmesio ne tik dizainui, bet ir jo prasmei – norėta, kad kiekviena detalė primintų apie „Žalgirio“ tradicijas ir unikalumą.
Namų marškinėlių akcentas – iš viršaus matomas arenos kontūras, parodantis „Žalgirio“ areną kaip tikrą namų tvirtovę. Išvykos aprangoje dominuoja medžių, žalios girios kontūrai – tai simbolizuoja „Žalgirio“ natūralumą, amžiną žalumą ir prigimtinį troškimą žaisti, kovoti ir ryškiai atstovauti žaliai baltiems sirgaliams išvykų miestuose.
