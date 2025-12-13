Klaipėdiečiai trečiajame kėlinyje dūrė septynis tritaškius ir sutriuškino „Gargždus“

Gedimino Petrausko auklėtiniai svečių tvirtovėje 104:87 (24:24, 26:18, 37:19, 17:26) įveikė gargždiškius ir savąją pergalių seriją pratęsė iki keturių.
Praėjusią savaitę uostamiesčio krepšininkai pratęsimo Jonavoje metu oponentams sumetė penkis tritaškius (124:117), o šį rezultatą taip pat papildomo laiko metu pakartojo ir trečiadienį vykusiose Eurocup turnyro rungtynėse su Lenkijos komanda (103:87).
Susitikimą pralaimėtu ginčo kamuoliu pradėję klaipėdiečiai pirmųjų atakų metu taškus rinkosi po antrųjų šansų arba varžovų klaidų – 6:1. Vis dėlto sezono rungtynes šios savaitės Citadele KMT akistatoje sužaidęs Karolis Giedraitis netrukus atsakė dviem tritaškiais, o po Deivido Gailiaus šūvio į buvusios komandos krepšį šeimininkai persvėrė rezultatą – 12:10. Likusioje kėlinio dalyje pirmaujanti komanda keitėsi kone kiekvienos atakos metu, tad po pirmųjų 10 minučių švieslentė rodė lygybę – 24:24.
Antrąjį ketvirtį Arnas Velička pradėjo septynių taškų spurtu ir klaipėdiečiai šiek tiek perėmė iniciatyvą – 33:28. Tiesa, Tomo Rinkevičiaus sušauktas pasitarimas atnešė vaisių – skirtumas vėl sumažėjo iki vieno metimo vertės, o ketvirčio viduryje abiejų komandų puolimas sustojo – 36:34. Visgi „Neptūno“ legionieriai, vedami Rihardso Lomažso, paskutinių atakų metu ėmėsi iniciatyvos ir svečiai prieš ilgąją pertrauką susikrovė rekordinį pranašumą – 50:42.
Radvilas Kneižys trečiojo kėlinio pradžioje grįžo ant parketo ir iškart pridėjo tritaškį – 55:46. Vėliau ekipos keitėsi taikliais metimais, bet klaipėdiečiai palengva tolo nuo savo oponentų, o Zane‘o Watermano ir Vitalijaus Kozio tolimi šūviai sukrovė triuškinamą persvarą – 72:54. Tiesa, čia tritaškių lietus nesibaigė – „Neptūno“ krepšininkai trečiajame kėlinyje iš viso įmetė net septynis tritaškius, kurie visiškai sužlugdė šeimininkų viltis kovoti dėl pergalės – 87:61.
Lemiamas ketvirtis daug intrigos jau neatnešė – D. Gailius ir Jalonas Pipkinsas sėkmingai atakavo iš dviejų taškų zonos, tačiau šeimininkams nepavyko pasipriešinti prieš beveik nieko neprametusius ir toliau tritaškių fiestą pratęsusius G. Petrausko auklėtinius – 99:73. Galiausiai vaizdas aikštelėje nebepakito, o svečiai išsivežė pergalę – 104:87.
Nugalėtojus į pergalę traukė vos vieną metimą iš žaidimo prametęs A. Velička, kuris į komandos sąskaitą pridėjo 16 taškų (4/5 dvit., 2/2 trit., 2/3 baud.), 4 atkovotus kamuolius, 4 rezultatyvius perdavimus ir 25 naudingumo balus.
„Neptūnas“ vertėsi be traumuoto Martyno Pacevičiaus.
Šeimininkų neišgelbėjo ir solidus J. Pipkinso pasirodymas. Pastarasis sukratė 16 taškų (8/11 dvit.), išskirstė 3 rezultatyvius perdavimus ir įsirašė 13 naudingumo balų.
„Neptūnas“: Arnas Velička 16, Rihardsas Lomažsas 14, Arnas Beručka ir Harrisonas Cleary po 13, Radvilas Kneižys 11, Egidijus Mockevičius ir Mindaugas Girdžiūnas po 9, Vitalijus Kozys 7.
„Gargždai“: Jalonas Pipkinsas 16, Deividas Gailius ir Nojus Mineikis po 13, Martinsas Meiersas 12, Karolis Giedraitis ir Trey’us Pulliamas po 10, Paulius Petrilevičius 9.
