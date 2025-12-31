Lietuvos krepšinio metai: istorinius 3×3 aukso medalius raškė tiek suaugusių, tiek jaunimo rinktinės

2025 m. „Hoptrans“ krepšininkai sezoną baigė įspūdingu akordu – svarbiausiame metų turnyre Manamoje (Bahreinas) užėmė antrąją vietą.
Tai – geriausias 3×3 Lietuvos krepšinio atspindys, iliustruojantis produktyviai veikiančią sistemą ir pasiektų pergalių tankį.
Lietuvos rinktinė pirmą kartą istorijoje triumfavo Europos čempionate.
Tuo metu Europos jaunimo olimpiniame festivalyje fantastiškai pasirodė U18 Lietuvos jaunimo rinktinė.
Šiaurės Makedonijoje vykusiame festivalyje vaikinų rinktinė iškovojo aukso medalius. Šiame festivalyje dalyvavo ir U18 Lietuvos merginų rinktinė.
Abi šalies rinktinės teisę dalyvauti Europos olimpiniame festivalyje pelnė laimėję Moksleivių krepšinio lygos (MKL) „TICHĖ 3X3“ turnyrą.
Pasakiški 3×3 Lietuvos krepšinio metai tęsėsi ir toliau – rugsėjo pabaigoje U23 pasaulio čempionate triumfavo Lietuvos vaikinų rinktinė. Lietuvai U23 pasaulio pirmenybėse tai buvo pirmasis aukso medalis.
Gruodį vykusiuose prestižiniuose Lietuvos sporto apdovanojimuose geriausia metų komanda antrus metus iš eilės pripažinta 3×3 Lietuvos rinktinė.
FIBA gruodį paskelbė, kaip bus galima patekti į 2028 m. Los Andželo olimpines žaidynes.
Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) varžysis po dvylika vyrų ir moterų 3×3 nacionalinių komandų – tai yra po keturias daugiau nei 2024 metų Paryžiaus olimpinėse žaidynėse. Šiuo metu garantuotas vietas, šeimininkų teisėmis, turi tik abi amerikiečių rinktinės.
Dar po penkis kelialapius bus išdalyta pagal FIBA reitingą. Vietas olimpinėse žaidynėse užsitikrins 2027 m. gruodžio 1 d. aukščiausiai reitinguose besirikiuojančios Afrikos, Europos ir Amerikų rinktinės, taip pat dvi Azijos-Okeanijos komandos (mažiausiai viena vieta skirta Azijai).
Likusios šešios vietos bus išdalytos per atrankos turnyrus. Pirmojoje kvalifikacijoje dėl dviejų kelialapių varžysis dvylika ekipų, tačiau joje dalyvauti galės tik šalys, kurios neturėjo 5×5 atstovų Tokijo ir Paryžiaus olimpinėse žaidynėse.
Tai reiškia, jog Lietuvos 3×3 rinktinės pirmojoje atrankoje varžytis galės.
Antrasis atrankos turnyras jau vyks įprastu principu – atrankos turnyro šeimininkai ir vienuolika komandų pagal jų vietą reitinge susikaus dėl dar dviejų kelialapių į Los Andželą.
Likusiuose dviejuose kvalifikaciniuose turnyruose dalyvaus po aštuonias ekipas, kurios sieks vienintelio bilieto į Los Andželą.
Viename iš jų varžysis žemyninių taurių ir pasaulio pirmenybių nugalėtojai, o kitame – šalys, užimančios aukščiausias vietas bendrame 3×3 vyrų ir moterų reitinge.
Naujausi komentarai