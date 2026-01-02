Namuose „Neptūnas“ susikaus su Venecijos „Umana Reyer“: varžovų apžvalga

Klaipėdos „Neptūno“ ir Venecijos „Umana Reyer“ dvikova vyks namuose sausio 2 d., penktadienį, 18 val.
Varžovų klubo istorija
Venecijos klubo logotipe matomi skaičiai 1872 nėra tikslūs klubo įkūrimo metai. Šis skaičius simbolizuoja metus, kai gimnastikos mokytojas Peteris Galis įkūrė sporto draugiją. 1925 m. draugijoje atsidarė krepšinio sekcija, nuo kurios ir pradėta skaičiuoti svečių iš Italijos istorija. Per ją klubui pavyko keturis kartus iškovoti Italijos pirmenybių auksą, kartą Italijos taurę bei du kartus triumfuoti Italijos supertaurėje. Vienas seniausių Italijos klubų savo vardą garsino ir Europoje. 2017–2018 metų sezone buvo iškeltas FIBA Europos taurės trofėjus. Bet ne viskas buvo taip rožėmis klota, kaip gali pasirodyti iš pirmo karto. XX a. pabaigoje „Umana Reyer“ išgyveno nuosmukį – paskutiniame praėjusio šimtmečio dešimtmetyje klubas iškrito iš aukščiausios lygos, o 1996 m. net rungtyniavo mėgėjų lygoje. Į aukščiausią Italijos lygą grįžti pavyko tik 2011 m.
Forma
Vietinėje lygoje Venecijos klubas šiuo metu žengia ketvirtas ir per trylika turų iškovojo devynias pergales. Pastarosiose rungtynėse jie patyrė apmaudų pralaimėjimą prieš Brešos „Germani“ komandą – 104:93. Tai buvo jau antrasis „Umana Reyer“ ekipos pralaimėjimas Italijoje per pastarąsias trejas rungtynes. Europos taurėje svečiai žengia greta klaipėdiečių ir yra iškovoję penkias pergales. Praėjusiame ture italai nutraukė dviejų pralaimėjimų seriją ir palaužė Stambulo „Bahcesehir“ ekipą – 94:85.
Statistika
„Umana Reyer“ komandos žaidimas Europos taurėje grindžiamas komandiniu puolimu ir aktyvia gynyba. Per rungtynes jie pelno po kiek daugiau nei 86 taškus ir yra aštunta rezultatyviausia turnyro komanda. Didžiąją dalį taškų varžovai susirenka iš dviejų taškų zonos. Per rungtynes iš šios zonos jie išmeta beveik po 41 metimą, kurių tikslą pasiekia daugiau nei pusė. Tuo metu tritaškių yra išmetama po 26,7, ir jų tikslą pasiekia vos 8,1. „Neptūnas“ tritaškių grafoje yra nepralenkiamas. Klaipėdiečiai vieninteliai išsimeta daugiau nei 30 tritaškių, o pataiko po beveik 12. Dar viena svečių stiprybė – rezultatyvūs perdavimai. Per mačą po 21,1 taškais besibaigiantį perdavimą atliekantis klubas tai daro ir neįtikėtinai tiksliai. Jie yra tarp penkių mažiausiai klystančių turnyro komandų. Taip pat Venecijos ekipa pasižymi aktyvia gynyba. Kaip vienus iš lyderių juos galima rasti keliose grafose: pagal atkovojamus kamuolius, perimamus kamuolius ir blokus.
TOP 3
Europos taurėje naudingiausias svečių krepšininkas – vidurio puolėjas Chrisas Hortonas. 14,8 naudingumo balus amerikietis susirenka pelnydamas po 7,6 taško ir atkovodamas 7,1 kamuolio. Pastarasis rezultatas yra šeštas geriausias lygoje. Puikiai pikenrolo situacijas pildantis žaidėjas metimus iš žaidimo realizuoja 60,4 proc. tikslumu. Vis tik jam smarkiai reikėtų pagerinti baudos metimų pataikymą, kuris šiai dienai siekia vos 51 proc. Antrasis naudingiausias varžovų žaidėjas – RJ. Cole‘as. Gynėjas per dvikovą renka po beveik 12 taškų, komandos draugams išskirsto 4,4 rezultatyvaus perdavimo ir atkovoja 1,8 kamuolio. Visa tai jam sugeneruoja 11,5 naudingumo balo. Vis tik amerikiečiui trūksta pataikymo. Kol kas tinklelį skrodžia vos 36 proc. metimų. RJ kartu su Kyle‘u Wiltjeru ir Jordanu Parksu yra vieninteliai komandos krepšininkai visas rungtynes pradėję starto penkete. Būtent pastarasis yra trečias naudingiausias ekipos žaidėjas. Puolėjas per rungtynes renka po 10,3 naudingumo balo, pelno po 10,6 taško, atkovoja 3,7 ir iš varžovų nugvelbia 1,1 kamuolius.
Įdomūs faktai
- Pirmasis ekipų susitikimas Venecijoje baigėsi šeimininkų pergale 89:69.
- „Umana Reyer“ yra neparankus varžovas Lietuvos klubams – per 9 susitikimus oficialiose varžybose su lietuviais italai laimėjo 7 dvikovas.
- Venecijos klubui yra atstovavę du lietuviai: Gediminas Orelikas ir Martynas Echodas.
- Šiuo metu klube žaidžia praėjusius du sezonus Vilniaus „Ryto“ garbę gynęs RJ. Cole‘as.
- Aikštelėje susitiks vienos prasčiausiai baudų metimus realizuojančios komandos – jos pagal šį rodiklį lenkia vos 4 ekipas.
- „Umana Reyer“ Europos taurėje demonstruoja du skirtingus veidus namuose ir išvykose: savų sirgalių akivaizdoje per penkerias rungtynes jie patyrė vos vieną pralaimėjimą, o visiškai kitoks krepšinis demonstruojamas svečiuose, kur per šešerius mačus laimėtas vos vienas.
