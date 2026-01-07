Nervingas mūšis Hamburge baigėsi „Neptūno” triumfu

Klaipėdiečiai dvikovoje startavo taikliais A. Veličkos ir A. Majausko metimais (3:7). Po krūvos Vokietijos klubo klaidų „Neptūnui“ pavyko padidinti atotrūkį (7:15). Vis tik tada sekė 178 cm mažylio R. Williamso 8 taškų atkarpa ir „Veolia Towers“ rezultatą išlygino (17:17). Latvis R. Lomažas dvitaškiu ir baudų metimais šiek tiek patempė pajūrio komandą į priekį (17:21). Klaipėdiečiams ir toliau sunkiai sekėsi stabdyti R. Williamsą, po kurio taiklaus tritaškio Hamburgo klubas pirmą kartą išsiveržė į priekį (24:23). Galiausiai, per likusį ketvirčio laiką, baudų metimais spėjo pasižymėjo H. Cleary ir „Neptūnas“ po pirmųjų 10-ties minučių buvo priekyje (24:25).
Antrajame ketvirtyje klaipėdiečius į priekį tempė, tinklelį skrodę, Z. Watermano metimai. Per mažiau nei 4 minutes amerikietis susmeigė tris tritaškius, pridėjo du dvitaškius ir „Neptūnas“ nutolo (30:38). Kėliniui perėjus į antrąją dalį, vokiečiai, tempiami buvusio Utenos „Juventus“ gynėjo L. J. Thorpe‘o, priartėjo iki 3 taškų (43:46). Į rūbinę ilsėtis komandos išėjo uostamiesčio krepšininkams esant priekyje (44:48).
Po pertraukos Hamburgo klubui pavyko vėl išlyginti rezultatą (50:50). Klaipėdiečius į priekį patempė R. Lomažas, pataikęs du tolimus metimus paeiliui (50:57). Po šio latvio šou aikštelės šeimininkai perėmė rungtynių kontrolę ir ketvirtį užbaigė turėdami tik 1 taško deficitą (68:69).
Lemiamas ketvirtis prasidėjo abiem komandom smeigiant po tolimą metimą (71:72). Ketvirtojo kėlinio solo pasirodymą tęsė H. Cleary, po kurio tritaškio ir baudos metimų „Neptūnas“ šiek tiek atitolo (75:79). Aikštelėje ir toliau vyko tikras mūšis. Šeimininkai sužaidė atkarpą 6:1 ir išsiveržė į priekį (81:80). Toliau sekė R. Lomažo ir Z. Watermano dueto geresnė atkarpa išvedusi į priekį uostamiesčio krepšininkus (83:86). Per likusį baudos metimų maratoną tikslesni buvo klaipėdiečiai, kurie namo išsivežė be galo svarbią pergalę.
Klaipėdos „Neptūnas“: R. Lomažas 33 (6 rez. perd.), H. Cleary 16 (2 rez.perd.), Z. Watermanas 15 (3/5 trit.), A. Velička 11 (4 rez.perd.).
Hamburgo „Veolia Towers“: R. Williamsas 32 (5 atk.kam.), Z. Perrinas 16, L.J. Thorpe‘as 14.
