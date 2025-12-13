Nesėkmių seriją sostinėje nutraukė po daugiau nei trijų metų

Panevėžiečiai svečiuose 82:71 parklupdė Vilniaus „Rytą“ (9-3), kurio keturių pergalių serija nutrūko.
Paskutinį kartą oficialiose rungtynėse panevėžiečiai Vilniuje triumfavo dar 2022-ųjų LKL, kurią remia „Betsson“, finalo serijoje. Po to sekė vienuolika kartų, kuomet sostinėje šeimininkai apgynė namų sienas nuo „Lietkabelio“. Negana to, tai tik pirmoji N. Čanako, su pertrauka panevėžiečius treniruojantį nuo 2018-ųjų lapkričio, pergalė „Active Vilnius“ arenoje.
73 taškai – mažiausiai, kiek šiemet LKL pirmenybėse pelnė sostinės ekipa. Be to, „Lietkabelio“ stabilumą šiame mače iliustruoja faktas, jog buvo laimėti visi keturi mačo kėliniai.
Svečiai jau mačo pradžioje atrodė kiek geriau už varžovus (12:6). Nepaisant to, kad „Rytas“ buvo trumpam išsiveržęs į priekį, panevėžiečiai pirmąjį ketvirtį užbaigė sėkmingiau ir po Dovio Bičkauskio metimo paskutinę sekundę pirmavo 20:17.
Antrajame kėlinyje ant parketo užvirė nerezultatyvi, tačiau itin atkakli kova. „Lietkabelio“ persvara buvo itin trapi, tačiau persverti rezultato šeimininkams niekaip nepavyko. Pertrauką panevėžiečiai pasitiko būdami kiek arčiau tikslo – 38:34.
Po pertraukos vaizdas ant parketo kardinaliai nesikeitė, tačiau keistis jis ėmė svečių naudai. Įpusėjus trečiajam ketvirčiui jie jau beveik susikūrė dviženklį atotrūkį (53:44). Prieš lemiamą atkarpą N. Čanako pergalės perspektyva buvo aiškesnė – 61:54.
„Lietkabelis“ mačo kontrolės jau nepaleido. Per paskutiniąsias dešimt minučių Fardawsas Aimaqas ėmė dominuoti. Jam į pagalbą atėjo ir Michaelas Flowersas. Galiausiai dviženklį pranašumą susikūręs Panevėžio klubas jau nebeleido suabejoti ir be didesnės intrigos antrąsyk sezone išrašė pralaimėjimą vilniečiams.
Vienu pagrindinių pergalės kalvių tapo F. Aimaqas. Kanadietis pelnė 19 taškų (8/12 dvit., 1/3 trit.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir sukaupė 26 naudingumo balus.
Komandos naujokui puikiai talkino lietuvių duetas. Paulius Danusevičius aikštę paliko su dvigubu dubliu (14 tšk., 11 atk. kam., 24 naud. bal.), o kitas neseniai prie komandos prisijungęs žaidėjas, Justas Furmanavičius, pridėjo 13 taškų, po 3 atkovotus kamuolius ir rezultatyvius perdavimus bei 21 naudingumo balą.
Sostinės klubo nuo pralaimėjimo negelbėjo nuostabus kapitono pasirodymas. Artūras Gudaitis užfiksavo galingą dvigubą dublį: prie 21 taško pridėjo 12 atkovotų kamuolių ir surinko net 31 naudingumo balą.
„Rytas“: Artūras Gudaitis 21, Jerrickas Hardingas 14, Jordanas Walkeris 13, Ignas Sargiūnas 12.
„Lietkabelis“: Fardawsas Aimaqas 19, Michaelas Flowersas ir Paulius Danusevičius po 14, Justas Furmanavičius 13, Kristianas Kullamae 9, Lazaras Mutičius 7.
„Prametėme daug metimų iš palankių padėčių. Sunku laimėti, kai puolime atsikovoji 20 kamuolių, bet vis tiek viską prameti. Vėlavome priimdami sprendimus puolime. Gynyboje taip pat žaidėme per minkštai. Tai ne pirmas kartas, kai pradžioje leidžiame varžovų metikams mesti ir veržtis. Turime aukoti kūną, kautis kiečiau. Varžovai tik devynis kartus stojo prie baudų metimo linijos. Tai irgi nėra normalu. “, - komentavo vilniečių vairininkas Giedrius Žibėnas.
