Prancūzijoje – skaudus „Lietkabelio“ pralaimėjimas

2025-10-22 22:33
kklietkabelis.lt inf.

Panevėžio „Lietkabelis“ pratęsė kovas 2025-26 m. Europos taurės turnyro sezone.  Nenado Čanako auklėtiniai Prancūzijoje 65:93 nusileido Breso Burgo „JL“ ekipai.

Rungtynės prasidėjo lygiu (15:15) pirmuoju kėliniu, tačiau jame abiems komandoms sunkiai sekėsi tiksliai atakuoti iš žaidimo: „Lietkabelis“ realizavo penkis metimus iš trylikos, o aikštelės šeimininkai – keturis iš dvylikos.

Visgi antrajame ketvirtyje Breso Burgo komanda užsikūrė – surengė atkarpą 15:1 ir susikrovė dviženklį pranašumą (40:24).

Šeimininkų dominavimas tęsėsi ir po pertraukos – trečiajame kėlinyje, likus mažiau nei trims minutėms, po šešto taiklaus Antony Labancos tritaškio šeimininkai įgijo rekordinę dvidešimt keturių taškų persvarą (67:43).

Ketvirtajame kėlinyje „JL“ klubas rungtynių kontrolės iš savo rankų nebepaleido. Prasidėjus paskutinėms keturioms minutėms, Yvanno Mbayos dvitaškis leido šeimininkams įgyti jau 28 taškų persvarą (83:55), o netrukus svečiai kapituliavo.

Artimiausias namų rungtynes „Lietkabelis“ žais spalio 29 d. Panevėžyje su Podgoricos „Budučnost“ klubu iš Juodkalnijos.

