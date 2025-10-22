Prancūzijoje – skaudus „Lietkabelio“ pralaimėjimas

Rungtynės prasidėjo lygiu (15:15) pirmuoju kėliniu, tačiau jame abiems komandoms sunkiai sekėsi tiksliai atakuoti iš žaidimo: „Lietkabelis“ realizavo penkis metimus iš trylikos, o aikštelės šeimininkai – keturis iš dvylikos.
Visgi antrajame ketvirtyje Breso Burgo komanda užsikūrė – surengė atkarpą 15:1 ir susikrovė dviženklį pranašumą (40:24).
Šeimininkų dominavimas tęsėsi ir po pertraukos – trečiajame kėlinyje, likus mažiau nei trims minutėms, po šešto taiklaus Antony Labancos tritaškio šeimininkai įgijo rekordinę dvidešimt keturių taškų persvarą (67:43).
Ketvirtajame kėlinyje „JL“ klubas rungtynių kontrolės iš savo rankų nebepaleido. Prasidėjus paskutinėms keturioms minutėms, Yvanno Mbayos dvitaškis leido šeimininkams įgyti jau 28 taškų persvarą (83:55), o netrukus svečiai kapituliavo.
Artimiausias namų rungtynes „Lietkabelis“ žais spalio 29 d. Panevėžyje su Podgoricos „Budučnost“ klubu iš Juodkalnijos.
