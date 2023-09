Savaitgalį „Švyturio“ arenoje – krepšinio spektaklis ir kova dėl V. Garasto trofėjaus

Penktadienį nuo 18 val. į kovą stos daug ambicijų Europos krepšinio taurės turnyre turintys „Wolves“ krepšininkai, treniruojami Kęstučio Kemzūros ir Estijos krepšinio grandai – Talino „Kalev“.

20 val. pečius surems atsinaujinęs Klaipėdos „Neptūnas“ ir legendinė Latvijos ekipa – Rygos VEF.

Šeštadienį nuo 18 val. dėl trečiosios vietos susitiks pralaimėjusios komandos, o nuo 20 val. dėl Vlado Garasto taurės trofėjaus susitiks nugalėtojai.

Išvysime galingą „Neptūno“ naujoką

„Neptūno“ gretose jau turėtų rungtyniauti ir prieš kelias dienas į Klaipėdą atvykęs ekipos naujokas amerikietis Sterling Gibbs.

„Jis jau atliko medicininę apžiūrą ir trečiadienį treniravosi su komanda. Per Vlado Garasto taurės turnyrą jau turėtume Gibbs'ą išvysti aikštėje“, – sakė Klaipėdos „Neptūno“ komandos vyr. treneris M. Brazys.

2022-2023 m. sezone šis „Neptūno“ legionierius rungtyniavo kaimyninės Lenkijos aukščiausioje lygoje, kur per 25 žaistas rungtynes pelnydavo po 18,1 taško per rungtynes (3-ias rezultatas Lenkijos lygoje), atkovodavo po 2 kamuolius ir rinkdavo po 3,3 rezultatyvaus perdavimo per rungtynes, o tritaškius realizuodavo 42,9 procento tikslumu.

A. Pelakausko nuotr.

Tiesa, „Neptūno“ gretose yra ir netekčių – per treniruotę traumą patyrė (lūžo šonkaulis) Ignas Sargiūnas.

„Aikštėje turėtu pasirodyti visi žaidėjai, išskyrus I. Sargiūną. Laukiame šio turnyro, ruošiamės. Komandoje klimatas – puikus. Esame nusiteikę kova. Žinoma, dar žaidimo kokybės trūksta, bet motyvacijas ir noras – veržiasi per kraštus. Matysime kaip mums seksis“, – kalbėjo M. Brazys.

„Neptūnas“ į šį turnyrą žvelgia ne tik kaip į gerą treniruotę, bet ir trokšta susigrąžinti trofėjų, kurį buvo iškovoję 2016 metais.

Tuomet neptūniečiai finale rezultatu 82:68 nugalėjo Vilniaus „Lietuvos rytą“.

M. Brazys dirbo trenerio asistentu, o vyr. trenerio pareigas užėmė Dainius Adomaitis.

M. Braziui iškovoti šį trofėjų vyr. trenerio kėdėje būtų dvigubas džiaugsmas ir gera motyvacija 2023-2024 metų krepšinio sezono pradžiai.

„Sezono pradžioje visada norisi tų gerų emocijų. Jei pavyktų tai pakartoti – būtų puiki dovana Klaipėdos sirgaliams“, – sakė M. Brazys.

Dar pridūrė: „Norisi vėl pajusti tą puikią „Švyturio“ arenos atmosferą, sirgalių palaikymą ir vienybę. Klaipėda pasižymi nuostabiais sirgaliais. Labai laukiame Vlado Garasto taurės turnyro, kad vėl susitiktume su sirgaliais ir pajaustume tą išskirtinę atmosferą. Norime sukurti sirgaliams šventę kiekvienose rungtynėse“, – pabrėžė M. Brazys.

Repeticija prieš Čempionų lygos kovas

Pasak Estijos čempionų – Talino „Kalev“ trenerio Heiko Rannula, atvykti į Klaipėdą ir kautis su tokio aukšto lygio komandomis – džiugus įvykis.

„Geri varžovai, aukštas lygis. Mums bus gera repeticija FIBA Čempionų lygos atrankos turnyrui. Galėsime įvertinti savo naujus žaidėjus, pamatyti savo stipriąsias ir silpnąsias vietas, o pergalė būtų tarsi vyšnaitė ant torto. Visada smagu laimėti“, – pabrėžė Estijos čempionų treneris.

Apie nugalėtojų trofėjų mąsto ir didelius tikslus 2023–2024 m. Europos taurės sezone sau kelianti Gedimino Žiemelio valdoma „Wolves“ komanda.

A. Pelakausko nuotr.

„Tikslas, nesvarbu, su kuo žaidžiame, – kovoti iš visų jėgų tik dėl pergalės. Reikia įskiepyti nugalėtojų mentalitetą jau nuo sezono pradžios“, – pabrėžė „Wolves“ ekipą treniruojantis Kęstutis Kemzūra.

Tiek jis, tiek M. Brazys pripažįsta, kad pasaulio krepšinio čempionato kovos žaidėjus tik dar labiau motyvuoja.

Ypač tai kelia motyvaciją Rygos VEF komandai, kurios nacionalinė komanda fantastiškai kaunasi pasaulio čempionate: iš čempionato eliminavo prancūzus, ispanus ir ketvirtfinalyje tik paskutinę sekundę 2 taškais – 79:81 nusileido vokiečiams.

„Latvijos krepšinis – ant bangos ir privalome apginti tą garbę“, – kalbėjo Rygos VEF atstovai.

Galimybė įsigyti pigesnius bilietus

Draugiškas Vlado Garasto taurės krepšinio turnyras truks dvi dienas.

Pirmųjų rungtynių pralaimėtojai kitą dieną kovos dėl III vietos, o laimėtojai dėl pagrindinio trofėjaus – V. Garasto taurės. Visi rungtynių žiūrovai (išskyrus VIP) į „Švyturio“ areną pateks per Klubo įėjimą Nr. 3, iš Dubysos g. pusės. Čia lankytojų lauks erdvi nemokama automobilių stovėjimo aikštelė, jauki aplinka, geriausio matomumo vietos.

Bilietus galima įsigyti internetu www.kakava.lt arba kasose https://kakava.lt/kasos.

Renginio dieną bilietai brangs.

Turnyro tvarkaraštis (dienos bilietas galioja į abi tos dienos rungtynes):

Rugsėjo 8 d. (penktadienis):

18 val. Wolves – Kalev

20 val. Neptūnas – VEF

Rugsėjo 9 d. (šeštadienis):

18 val. Dėl III vietos

20 val. Finalas