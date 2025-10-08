Iš skaudžią traumą patyrusio „Ryto“ legionierius – gera žinia

Sostinės komandos naujokas J. Hardingas trečiojo kėlinio viduryje skaudžiai krito ant sprando. Gynėjas buvo užkeltas ant neštuvų ir išneštas iš aikštelės.
Jau gerokai po vidurnakčio Vilniaus klubas feisbuke informavo, kad blogiausio, kas galėjo nutikti, išvengta.
„Pagal pirminius tyrimus, blogiausio scenarijaus išvengta. Jerrickas lieka gydymo įstaigoje, jo būklę toliau stebi medikai“, – teigė „Rytas“.
Šiandien ryte krepšininkas pranešė, kad iš ligoninės buvo išleistas.
„Ačiū visiems už jūsų rūpestį. Tai buvo labai baisus kritimas, bet esu dėkingas, kad pavyko išvengti rimtų pasekmių ir šį rytą išėjau iš ligoninės. Dievas yra geras“, – instagrame rašė J. Hardingas.
J. Hardingas per šias rungtynes spėjo pelnyti 20 taškų ir buvo rezultatyviausias nugalėtojų ekipos žaidėjas.
Primename, kad vilniečiai po atkaklios kovos 93:85 įveikė Lenkijos čempionę Varšuvos „Legia“ komandą.
Giedriaus Žibėno kariauna pirma kartą per šešerius metus tarptautiniame turnyre startavo laimėdama.
