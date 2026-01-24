 Tarolio ir Lomažo benefisas lėmė „Neptūno“ pergalę prieš „Lietkabelį“

Tarolio ir Lomažo benefisas lėmė „Neptūno“ pergalę prieš „Lietkabelį“

2026-01-24 19:10
LKL.lt inf.

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“, įvyko turnyro lentelės kaimynų akistata. Svarbią pergalę įsirašė Klaipėdos „Neptūnas“ (10-5), kuris savo sirgalių akivaizdoje 97:87 (29:23, 17:21, 24:19, 27:24) įveikė Panevėžio „Lietkabelį“ (8-7).

Tarolio ir Lomažo benefisas lėmė „Neptūno“ pergalę prieš „Lietkabelį“
Tarolio ir Lomažo benefisas lėmė „Neptūno“ pergalę prieš „Lietkabelį“ / LKL, kurią remia Betsson/ R. Lukoševičiaus nuotr.

„Neptūnas“ rungtynes pradėjo tritaškių serija, kuri leido išsiveržti į priekį 15:4. Skirtumas augo iki dviženklio (18:8), bet Michaelas Flowersas ir Jamelas Morrisas nepaleido klaipėdiečių pernelyg toli – 17:21.

Po pirmojo ketvirčio šeimininkai buvo priekyje 29:23, bet persvara staigiai tirpo – Danielius Lavrinovičius rezultatą lygino – 29:29. Aukštą pavarą savo žaidime buvo įjungęs Rihardas Lomažas: jis smaigstė tritaškius, buvo nesustabdomas puolime, tad „Neptūnas“ liko priekyje – 46:44.

Latvio sąskaitoje per du kėlinius buvo 21 taškas.

Po didžiosios pertraukos kitos Baltijos šalies atstovas – Kristianas Kullamae ir M.Flowersas truktelėjo į priekį Panevėžio klubą. „Lietkabelis“ rezultatą persvėrė (56:54), tačiau neilgam. Arnas Velička smeigė tritaškį (65:60), o ketvirčio pabaiga buvo palankesnė šeimininkams – 70:63.

Ketvirtą kėlinį D.Tarolis atidarė tritaškiu, o dar du taškus pelnė A.Velička – 75:63. Po truputį klaipėdiečiai atitrūko vis labiau (79:65), nors Paulius Danusevičius „Lietkabelio“ deficitą ir buvo aptirpdęs iki vienaženklio – 77:84. Vis tik rungtynes klaipėdiečiai baigė gana tvirtai (89:79) ir didesnė intriga nebegrįžo.  

D.Tarolis žaidė geriausią sezono mačą LKL, kurią remia „Betsson“, pelnydamas 25 taškus, atkovodamas 9 kamuolius ir rinkdamas 34 naudingumo balus.

27 naudingumo balus rinkęs R.Lomažas kartojo sezono geriausią rezultatą.

„Neptūnas“: Donatas Tarolis 25 (9 atk. kam., 34 n.b.), Rihardas Lomažas 24 (6 rez. perd.), Arnas Velička 18 (8 kld., 5 rez. perd., 5 per. kam.), Zane‘as Watermanas 10, Mindaugas Girdžiūnas 8.

„Lietkabelis“: Michaelas Flowersas 22 (4/8 trit.), Kristianas Kullamae 15 (4/7 trit.), Paulius Danusevičius 12, Jamelas Morrisas ir Fardawsas Aimaqas – po 11.

Šiame straipsnyje:
LKL
Panevėžio Lietkabelis
Klaipėdos Neptūnas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų