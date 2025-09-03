Tolesnis žygis – be Roko Jokubaičio

Susižeidė kelio raiščius
Trenerio Rimo Kurtinaičio vadovaujama komanda Tamperėje, stebint 12 900 žiūrovų, 81:78 palaužė Suomijos ekipą.
Mūsiškiai B grupėje jau nenukris žemiau trečios vietos. 1–4 pozicijas užėmusios rinktinės Europos čempionato atkrintamąsias rungtynes žais Rygoje su A grupės ketvertu, kurį sudarys Turkijos, Serbijos, Latvijos ir Estijos arba Portugalijos atstovai.
Mačo su suomiais ketvirtą kėlinį, verždamasis prie varžovų krepšio, susižeidė R. Jokubaitis.
Vakar asociacija „Lietuvos krepšinis“ patvirtino: atlikus tyrimus žaidėjui diagnozuota kairiojo kelio raiščių trauma. Be krepšinio Rokas turėtų praleisti mažiausiai pusmetį.
Artimiausiu metu R. Jokubaitis vyks gydytis į Miuncheną.
Sutramdė suomių lyderį
R. Kurtinaičio su kolegomis parengtas gynybos planas, skirtas sutramdyti suomių žvaigždę Laurį Markkaneną, buvo efektyvus, ypač Margirio Normanto dėka: Jutos „Jazz“ klubo legionierius surinko 19 taškų – kol kas mažiausiai per varžybas Tamperėje (švedams įmetė 28 tšk., britams – 43 tšk., juodkalniečiams – 26 tšk.).
„Lietuviai gynėsi kitaip, nei kitos komandos, stabdžiusios Laurį. Kita vertus, tai suteikė mums labai naudingos informacijos ateičiai“, – pripažino vidurio puolėjas Alexanderis Madsenas.
„Nusiimu kepurę prieš Lietuvos rinktinės trenerių štabą – grožėjausi jų sumanyta nestandartine taktika“, – teigė žinomas Suomijos krepšinio specialistas Pekka Salminenas.
Ieškos sprendimų
Šiandien Lietuvos krepšininkai išmėgins jėgas su Švedijos rinktine, kuriai vadovauja suomis Mikko Riipinenas.
Švedai 90:93 nusileido Suomijos ekipai, 83:105 – vokiečiams, 78:59 įveikė britus, tačiau 81:87 pralaimėjo itin svarbią akistatą prieš Juodkalnijos komandą.
Skandinavų lyderis – Majamio „Heat“ klubo puolėjas Pelle Larssonas (per rungtynes renka vidutiniškai po 20,3 tšk. ir 16,3 naudingumo balo).
„Mes žaidžiame visa komanda. Man visiškai nesvarbu, kas kiek taškų pelnys, svarbu, kad kiekvienas atliktų savo vaidmenį, nes visi žino, už ką yra atsakingi. Nebus Roko, tai – didžiausias mūsų nuostolis, viskas sukosi aplink jį ir Joną Valančiūną. Turėsime truputėlį problemų, jas spręsime. Bus šansų Arnui Veličkai, M. Normantui, Ignui Sargiūnui, nors jie nėra ryškūs įžaidėjai, bet gali iš dalies užimti tą poziciją atsitikus nelaimei“, – svarstė R. Kurtinaitis.
Be kūrėjo – sunku
„Žinau, kad mūsiškiai nenuleis rankų, bet be R. Jokubaičio šansai kovoti dėl medalių mažėja iki minimumo“, – atsiduso krepšinio treneris Marius Kiltinavičius.
„Kauno dienos“ pašnekovas teigė mėgavęsis Lietuvos rinktinės Suomijoje demonstruojamu krepšiniu, tačiau R. Jokubaičio trauma gerokai aptemdė pozityvų vaizdą.
– Kaip reagavote į Roko nelaimę? – paklausėme M. Kiltinavičiaus.
– Buvo vilčių, kad liūdniausio scenarijaus bus išvengta. Deja, Rokas iškrito labai ilgam. Pirmiausia, apmaudu dėl jo paties, nes ateinantį sezoną teks paaukoti gydymuisi. Noriu palinkėti jam žmogiškos stiprybės.
– Kas galėtų bent iš dalies kompensuoti pagrindinio įžaidėjo netektį?
– Visiškai pakeisti Roką neįmanoma. Ne vien todėl, kad jis – rezultatyviausias, daugiausia rezultatyvių perdavimų atliekantis ir kamuolį perimantis mūsų žaidėjas. Jo įtaka rinktinei yra kur kas didesnė, jis kūrė žaidimą. Dabar treneriams teks ieškoti išeičių. Faktas, kad daugiau krūvio gaus M. Normantas, A. Velička, kiti gynėjai.
– Labai laiku sužibėjo I. Sargiūnas. Kaunietis per mačą su suomiais pataikė kelis labai svarbius metimus, laimėjo kelis lemiamus gynybinius epizodus.
– Ignas pasižymi kovotojo charakteriu ir vidine tvirtybe. Pridėję jo augančią patirtį ir meistriškumą, turime dar vieną perspektyvų rinktinės gynėją. Iškritus Rokui, jam teks daugiau atsakomybės.
– Kas, Jūsų nuomone, lėmė pergalę prieš suomius?
– Pirmiausia – gynyba. Pasiteisino mūsų trenerių paruoštas planas – ne tik taktiškai, bet ir energijos lygiu, pavyko nuteikti krepšininkus, kad jie iš širdies dirbtų gynyboje.
– Kokia mūsiškių perspektyva aštuntfinalyje?
– Deja, jau ne tokia šviesi, kokia buvo iki Roko traumos. Vis dėlto bendras rinktinės vaizdas yra labai geras. Net jei antrą kartą žaistume su vokiečiais, manau, rezultatas tikrai būtų kitoks. Neabejoju: mūsų vyrai tikrai kausis – ne tik už save, bet ir už Roką.
L. Banchi idėja
Nuostoliai temdo Latvijos rinktinės padangę – dėl traumos negali padėti Andrejus Gražulis, per mačą su portugalais susižeidė Artūras Žagaras ir Kristeris Zorikas.
„Rinkdamasis pagrindinį dvyliktuką stengiesi, kad jį sudarytų geriausi krepšininkai. Svarbus ir universalumo aspektas. Taip pat reikia numatyti riziką, kad reikalai susiklostys bjauriai, o būtent taip atsitiko mums. Galbūt derėtų leisti dalyvauti „EuroBasket“ varžybose penkiolikai žaidėjų? Tai apdraustų komandas nuo nelygiavertės konkurencijos“, – sakė latvių ekipos strategas Luca Banchi.
Dėl traumų savo ekipas paliko ir išvyko gydytis Johannesas Voigtmannas (Vokietija), Bojanas Bogdanovičius (Serbija), Siimas-Sanderis Venėe (Estija).
Statistika
Lietuva–Suomija 81:78 (20:21, 25:15, 12:12, 24:30).
Tamperė, „Nokia“ arena, 12 900 žiūrovų.
Lietuva: R. Jokubaitis 16 taškų (9 rezultatyvūs perdavimai, 5 klaidos), M. Blaževičius 14 (8 atkovoti kamuoliai), Ą. Tubelis 12 (11 atkovotų kamuolių), I. Sargiūnas 10 (3 perimti kamuoliai), J. Valančiūnas 8 (5 atkovoti kamuoliai, 4 klaidos), T. Sedekerskis 7, M. Normantas ir A. Velička po 5, G. Radzevičius ir D. Sirvydis po 2.
Suomija: L. Markkanenas (11 atkovotų kamuolių, 6 rezultatyvūs perdavimai) ir M. Jantunenas (8 atkovoti kamuoliai) po 19 taškų, E. Valtonenas 10, O. Nkamhoua 8 (6 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai), E. Maxhunis ir M. Muurinenas po 6, J. Grandisonas 5, M. Little 3, A. Madsenas 2, S. Salinas, A. Gustavsonas ir I. Seppala po 0.
Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 26/49 (53 proc.) ir 20/44 (45 proc.), tritaškių – 6/23 (26) ir 10/29 (34), baudų metimų – 11/15 (73) ir 8/10 (80). Atkovota kamuolių – 45 ir 40, perimta – 8 ir 6. Rezultatyvūs perdavimai – 21 ir 20. Klaidos – 15 ir 14.
Rezultatai
Juodkalnija–Švedija 87:81 (18:15, 22:19, 24:31, 23:16). 3 255 žiūrovai. N. Vučevičius 23 taškai (15 atkovotų kamuolių, 4 rezultatyvūs perdavimai) / P. Larssonas 28 taškai (7 atkovoti kamuoliai).
Turkija–Estija 84:64 (25:13, 21:14, 19:22, 19:15). 4 844 žiūrovai. A. Sengunas 21 taškas (8 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai) / K. Kullamae 16 taškų (4/7 tritaškių).
Vokietija–Didžioji Britanija 120:57 (32:19, 26:12, 30:9, 32:17). 3 760 žiūrovų. T. da Silva 25 taškai (5/5 dvitaškių, 5/7 tritaškių, 5 atkovoti kamuoliai) / M. Hessonas ir P. Whelanas po 11 taškų.
Latvija–Portugalija 78:62 (23:21, 27:7, 15:15, 13:19). 11 tūkst. žiūrovų. K. Porzingis 21 taškas (5/12 tritaškių, 9 atkovoti kamuoliai, 5 klaidos) / R. Lisboa 17 taškų (4 rezultatyvūs perdavimai).
Serbija–Čekija 82:60 (27:5, 18:18, 16:20, 21:17). 2 256 žiūrovai. A.Avramovičius 14 taškų (5/5 baudų metimų, 8 rezultatyvūs perdavimai) / J. Bohačikas 12 taškų (4/7 tritaškių).
A grupė
1. Turkija 4 0 +95
2. Serbija 4 0 +71
3. Latvija 2 2 –6
4. Estija 1 3 –42
5. Portugalija 1 3 –56
6. Čekija 0 4 –62
B grupė
1. Vokietija 4 0 +134
2. Lietuva 3 1 +35
3. Suomija 3 1 +50
4. Juodkalnija 1 3 -71
5. Švedija 1 3 -12
6. D. Britanija 0 4 –136
