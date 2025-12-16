Williamsas-Gossas apie Laso: linkiu jam sėkmės, išskyrus rytoj

„Svarbi bus mūsų chemija – po mano sugrįžimo praleidome jau nemažai laiko aikštelėje, pratinomės vieni prie kitų. Aišku, svarbu ir susimesti metimus, todėl galvoju, kad reikės abiejų šių dalykų kombinacijos“, – svarbiausius akcentus prieš dvigubą savaitę išskyrė gynėjas.
Prieš kelias dienas Turkijos klubas paskelbė, kad į vyriausiojo trenerio postą stoja Pablo Laso, kuris pakeitė jau kiek anksčiau pareigas palikusį Igorį Kokoškovą. N. Williamsas-Gossas su P. Laso yra praleidęs vieną sezoną Madrido „Real“ gretose, ir išskyrė šio trenerio autoritetą.
„Tai buvo puiki patirtis, man tai buvo pirmasis sezonas Madride, o P. Laso buvo treneris, ne kartą laimėjęs Eurolygą ir ACB. Tai – daug pasiekęs treneris, tad smagu matyti, kad jis sugrįžo į trenerio rolę. Linkiu jam didelės sėkmės, išskyrus rytoj“, – šmaikštavo žalgirietis.
N. Williamsui-Gossui varžovų gretose puikiai pažįstamas ir Vincentas Poirier, kuris praėjusiame ture po traumos sugrįžo ant parketo.
„Kai sveikas, jis yra vienas geriausių aukštaūgių Europoje. Turime būti pasiruošę atremti jo energiją ir fiziškumą, nes tai yra pagrindiniai jo privalumai. Vėlgi, kaip ir sakiau, svarbiausia yra tai, ką mes galime kontroliuoti, nes tai suteiks mums gerą šansą laimėti rungtynes“, – kalbėjo N. Williamsas-Gossas.
Tuo tarpu jau penktadienį Nemuno saloje žalgiriečiai priims Belgrado „Partizan“ – pirmosios N. Williamso-Gosso karjeros stotelės – iššūkį.
„Rungtynės prieš „Partizan“ ekipą visuomet būna ypatingos. Labai džiaugiuosi, kad karjerą pradėjau būtent ten, tokiame istoriniame klube. Visada smagu prieš juos žaisti. Aišku, šiuo metu jie yra didelių pokyčių periode, tačiau bet kokiu atveju laukiu tų rungtynių ir tikiuosi, kad pavyks iškovoti abi pergales“, – atsakė žalgirietis.
Visus tris iki švenčių likusius susitikimus žalgiriečiai žais namuose, o N. Williamsas-Gossas pabrėžė to svarbą.
„Privalome apginti namų aikštelę. Pastarąjį kartį nepadarėme to prieš „Maccabi“, todėl turime atsitiesti ir pasikrauti sirgalių energijos“, – užtikrintai kalbėjo N. Williamsas-Gossas.
„Žalgirio“ ir „Anadolu Efes“ dvikova prasidės šį trečiadienį 20.00 val.
