Žalgiriečiai neprilygo „Anadolu Efes“ krepšininkams

„Žalgirio“ gretose pirmasis tolimu metimu pasižymėjo Sylvainas Francisco, baudą įmetė Laurynas Birutis, puolime atkovotą kamuolį taškais vertė Ąžuolas Tubelis – 6:4. Ą.Tubelis pelnė dvitaškį su pražanga, baudas sumetė Edgaras Ulanovas, po krepšiu prasiveržė Nigelas Williamsas-Gossas – 13:18. Per likusias 3 pirmojo kėlinio minutes šeimininkams baudas sumetė Mosesas Wrightas ir S. Francisco, bet varžovai rinko dar daugiau taškų – 17:28.
Po puikiai išpildyto derinio Deividas Sirvydis smeigė tritaškį, vėliau N. Williamsas-Gossas realizavo baudų metimus, D. Sirvydis pelnė taškus greitoje atakoje – 24:28. L. Birutis dukart įmetė po S. Francisco perdavimų, pats Sylvainas taikliai atakavo iš toli – 31:34. Maodo Lo ir E. Ulanovas pataikė dvitaškius, o per antrąjį kėlinį vos 9 taškus praleidę žalgiriečiai priartėjo – 35:37.
Trečiojo kėlinio pradžioje L. Birutis lygino rezultatą (37:37), bet varžovų snaiperis Cole‘as Swideris greitai atsakė 6 taškais – 37:43. N. Williamsas-Gossas įmetė dvitaškį ir tolimam metimui išvedė Dustiną Slevą – 42:45. L. Birutis dėjo į krepšį po S. Francisco perdavimo, N. Williamsas-Gossas pataikė iš trijų taškų zonos – 47:52. M. Wrightas ir E. Ulanovas pelnė dvitaškius, tačiau žalgiriečiai prieš paskutinį ketvirtį atsiliko 51:60.
E. Ulanovas tritaškiu dar gaivino viltį (54:65), S. Francisco ir N. Williamsas-Gossas pelnė taškus, bet varžovai dar labiau nubėgo į priekį – 59:80. Pirmuosius taškus šio sezono Eurolygoje rinko Dovydas Giedraitis, tritaškį įmetė I. Brazdeikis, o švieslentė fiksavo galutinį rungtynių rezultatą – 64:87.
„Žalgiris“: N. Williamsas-Gossas 11, S. Francisco 10 (5 rez. perd.), E. Ulanovas 9 (6 atk. kam., 4 rez. perd.), L. Birutis 9, Ą. Tubelis 6 (6 atk. kam., 2 blk.), D. Sirvydis 5 (2 per. kam.), M. Wrightas 4, D. Sleva 3, I. Brazdeikis 3, D. Giedraitis 2, M. Rubštavičius 0.
„Anadolu Efes“: C. Swideris 18, V. Poirier 14 (6 atk. kam.), J. Loydas 12.
