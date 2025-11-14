„Žalgiris“ neatsilaikė nuo šeimininkų puolimo Dubajuje

Pirmosiose atakose Laurynas Birutis ir Ąžuolas Tubelis pasižymėjo po puikių komandos draugų perdavimų, Deividas Sirvydis pataikė iš toli, po Arno Butkevičiaus perdavimų Ą.Tubelis rinko dar 5 taškus– 12:4. Sylvainas Francisco įmetė vieną baudą, A.Butkevičius smeigė tritaškį ir nepagailėjo perdavimo L.Biručiui, D.Sirvydis pelnė 5 taškus iš eilės – 24:10. S.Francisco prasiveržė po krepšiu, į aikštę žengęs D.Sleva rinko 6 taškus, pirmąjį kėlinį užbaigė Moseso Wrightas reidas krepšio link – 34:24.
Antrojo kėlinio pradžioje M.Wrightas taisė netaiklų komandos draugo metimą (36:27), bet po to per 4 minutes žalgiriečiai suklydo net 6 kartus ir leido šeimininkams išsiveržti į priekį – 36:38. Edgaras Ulanovas puikiu perdavimu po krepšiu surado Ą.Tubelį ir kitoje atakoje pats pelnė taškus – 40:38. Ą.Tubelis metimu iš vidutinio nuotolio, D.Sirvydis prasiveržimu ir M.Wrightas dėjimu rinko paskutinius antrojo kėlinio taškus – 48:45.
Prasidėjus trečiajam kėliniui, S.Francisco rezultatyviais perdavimais prie tritaškio linijos surado A.Butkevičių, po krepšiu – M.Wrightą (53:49). E.Ulanovas sumetė baudas už nesportinę pražangą, S.Francisco pataikė iš toli (58:51), bet po to kauniečiai 4 minučių atkarpą pralaimėjo net 0:16 ir atsiliko 58:67. Ą.Tubelis 4 taškais ir D.Sleva metimu iš vidutinio nuotolio nutraukė tylą puolime, tačiau gynyboje „Žalgiris“ nesulaikė 28 taškus per kėlinį pelniusių varžovų – 64:73.
M.Lo įmetė vieną baudą, Ą.Tubelis pelnė 4 taškus – 69:75. Visgi, netrukus deficitas pasiekė 13 taškų – 69:82. Tada M.Wrightas sumetė baudas, D.Sirvydis pridėjo dvitaškį, A.Butkevičius įmetė tritaškį iš kampo – 76:84. S.Francisco irgi pasižymėjo iš toli, Ą.Tubelis pataikė dvitaškį su pražanga, A.Butkevičius dėjo į krepšį, o S.Francisco dar vienu tritaškiu mažino atsilikimą iki 3 taškų – 87:90. Deja, nuo paskutiniųjų „Dubai „Basketball“ atakų apsiginti nepavyko – 89:95.
„Žalgiris“: Ą.Tubelis 22 (5 atk. kam.), S.Francisco 15 (9 rez. perd.), D.Sirvydis 12, A.Butkevičius 11 (7 atk. kam., 6 rez. perd.), M.Wrightas 10 (5 atk. kam.), D.Sleva 8, E.Ulanovas 6, L.Birutis 4, M.Lo 1, I.Brazdeikis 0.
„Dubai Basketball“: M.Kabangele 21 (10 atk. kam., 2 per. kam.), A.Avramovičius 16 (7 rez. perd., 2 per. kam.), F.Petruševas 14 (6 atk. kam.), D.Baconas 12 (5 atk. kam.).
