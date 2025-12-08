 Įspėja: sergamumas išaugo trigubai

Praėjusią savaitę – dvi mirtys
2025-12-08 17:43
BNS inf.

Lietuvoje praėjusią savaitę trigubai išaugo sergamumas gripu, registruoti du mirties nuo šios ligos atvejai, pirmadienį pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

Įspėja: sergamumas išaugo trigubai / Asociatyvi Freepik.com nuotr.

Pasak centro, abu mirę asmenys priklausė 80–89 metų amžiaus grupei, turėjo lėtinių ligų, vienas asmuo neskiepytas, kito skiepijimo būklė nežinoma.

Nuo COVID-19 ligos mirties atvejų neregistruota.

Kaip praneša NVSC, šiuo metu fiksuojamas aktyvus virusų, sukeliančių kvėpavimo takų susirgimus, plitimas, daugiausia serga vaikai, sergamumas COVID-19 ir kitomis ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) taip pat padidėjo.

Skelbiama, kad bendras sergamumo gripu, ŪVKTI ir COVID-19 liga rodiklis siekė 918,9 atvejo 100 tūkst. gyventojų, savaitę anksčiau jis buvo mažesnis – 712 atvejų 100 tūkst. gyventojų.

Mažiausias sergamumas buvo Tauragės apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje. Epideminis sergamumo lygis pasiektas trijose savivaldybėse: Vilniaus miesto ir rajono, Širvintų rajono.

NVSC duomenimis, dėl gripo į ligonines paguldyti 125 asmenys, dėl COVID-19 ligos – 38 asmenys.

