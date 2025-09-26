Mažieji kovotojai: pažanga vaikų onkologijoje suteikia viltį pasveikti

„Džiaugiamės, kad Lietuvoje vaikų išgyvenamumo rodikliai šiandien prilygsta tokioms šalims kaip Vokietija ar Šveicarija – tai mūsų komandos profesionalumo, pažangios diagnostikos ir inovatyvių gydymo metodų rezultatas. Mūsų klinikoje dirba stipri, atsidavusi komanda – gydytojai, slaugytojai, psichologai, socialiniai darbuotojai, kurių bendras tikslas – suteikti mažiesiems pacientams geriausią įmanomą priežiūrą, modernų gydymą ir žmogišką šilumą“, – sakė prof. Rimantas Kėvalas, Kauno klinikų Vaikų ligų klinikos vadovas.
Šią kovą kasdien iš arti mato gydytojai – jie kartu su šeimomis žengia kiekvieną sudėtingo kelio žingsnį. Doc. dr. Giedrė Rutkauskienė, Kauno klinikų Vaikų ligų klinikos Vaikų onkologijos ir hematologijos sektoriaus vadovė, dalijasi istorijomis, kurios geriausiai parodo, ką šiandien gali suteikti moderni medicina.
„Kai pagalvoju apie sunkų kelią, kurį nueina mūsų mažieji pacientai, negaliu nepaminėti vienerių metų mergaitės, kuriai buvo diagnozuotas itin retas – vos 1–2 vaikams iš milijono pasitaikantis – IV stadijos kepenų vėžys. Mažylė gavo intensyvų chemoterapijos kursą, po kurio laukė sudėtinga operacija, per ją pašalinta dalis kepenų. Gijimas buvo ilgas, lydimas komplikacijų, tačiau viltis ir gydytojų pastangos davė rezultatą – liga pasitraukė“, – pasakoja doc. dr. Giedrė Rutkauskienė.
Ji dalijasi ir kita istorija: „Vos pusantrų metų mergaitei buvo nustatytas piktybinis galvos smegenų auglys su metastazėmis. Po chemoterapijos, kaulų čiulpų transplantacijos, spindulinės terapijos ir ilgo palaikomojo gydymo ji šiandien gyvena įprastą vaikystės gyvenimą. Nors kartais dar susiduria su vėlyvomis komplikacijomis, jos šypsena – įrodymas, kad net sunkiausia liga gali būti įveikta.“
Tokios istorijos rodo, kiek daug pasiekta vaikų onkologijoje. „Dirbu šioje srityje beveik 30 metų ir galiu drąsiai teigti – mažiausieji Kauno klinikų pacientai gauna gydymą, kuris naudojamas geriausiuose Europos vėžio centruose. Gydymui taikomi pažangiausi chirurgijos, chemoterapijos, spindulinės terapijos metodai, taip pat šiuolaikinės taikinių terapijos ir genetiniai tyrimai“, – sako doc. dr. G. Rutkauskienė. Ji priduria, kad modernūs radiologiniai ir branduoliniai tyrimai bei naujai pradėjęs veikti ciklotronas leidžia tiksliau diagnozuoti ligas, efektyviau parinkti gydymą ir spartinti mokslinius tyrimus, taip dar labiau gerinant gydymo kokybę bei individualizuotą priežiūrą.
„Kai pradėjau dirbti, galimybės nustatyti ligos biologiją buvo labai ribotos, o šiandien genetiniai tyrimai leidžia tiksliai suprasti, kokio intensyvumo gydymo reikia konkrečiam vaikui. Vienam būtinas agresyvesnis gydymas, kitam pakanka švelnesnio – rezultatai išlieka tokie patys, tik su mažiau komplikacijų“, – teigė doc. dr. G. Rutkauskienė. Ji taip pat pabrėžia glaudų bendradarbiavimą su šeimos gydytojais – jie yra pirminė grandis, galinti pastebėti pirmuosius ligos simptomus, įtarti rimtesnius susirgimus ir laiku nukreipti mažąjį pacientą pas specialistus. „Pažangūs diagnostikos metodai ir bendradarbiavimas su šeimos
gydytojais leidžia ligas aptikti anksčiau, todėl gydymas gali būti individualizuotas, o tikimybė pasveikti – didesnė,“ – pridūrė ji.
Svarbi gydymo dalis – emocinė pagalba. Pasak doc. dr. Giedrės Rutkauskienės, šalia gydymo protokolų labai svarbu pasirūpinti, kaip jaučiasi vaikas ir jo artimieji. Psichologai, socialiniai darbuotojai, meno terapijos specialistai, gydytojai klounai ar net šuniukai padeda mažiesiems pacientams įveikti nerimą, o tėvams – išbūti šalia ir ištverti sunkius išbandymus.
Nuolat tobulėja ir medicinos galimybės. Pažangūs diagnostikos metodai, daugiadalykės gydytojų komandos sprendimai bei bendruomenės palaikymas padeda pagerinti gydymo rezultatus, palengvinti sunkumus ir suteikti vilties. „Visos šios pastangos skirtos vienam tikslui – kad vaikai galėtų augti, svajoti ir turėti visavertį gyvenimą, – pabrėžia doc. dr. G. Rutkauskienė. – „O kartu, kaip stipri bendruomenė, galime dar daugiau: palaikyti šeimas, skatinti mokslo pažangą ir skirti dėmesį tiems, kuriems jo labiausiai reikia.“
Kauno klinikų Vaikų ligų klinikos Vaikų onkologijos ir hematologijos skyriuje taikomi modernūs ir inovatyvūs gydymo metodai plačiam vaikų onkologinių ligų spektrui – nuo smegenų ir stuburo navikų iki inkstų, kepenų auglių, limfomų ir kitų retesnių susirgimų. Per metus čia gydoma apie 30–50 vaikų. Čia veikiantis Vaikų onkologijos ir hematologijos centras yra specializuotas retų vaikų onkologinių ir hematologinių ligų gydymo centras, turintis kompetencijų šių ligų diagnostikoje ir gydyme, taikant pažangiausius šiuolaikinės medicinos ir mokslo metodus.
