Praėjusią savaitę nuo COVID-19 mirė du žmonės, o 68 paguldyti į ligonines

2025-11-03 17:35
BNS inf.

Praėjusią savaitę nuo COVID-19 mirė du žmonės, į ligonines paguldyti 68 asmenys, pirmadienį pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

Nuo koronaviruso mirę asmenys priklausė vyresnių nei 65 metų amžiaus grupei, buvo neskiepyti, turėjo lėtinių ligų.

Taip pat į ligonines praėjusią savaitę paguldyta 10 sergančiųjų gripu, mirties atvejų nebuvo užfiksuota.

NVSC duomenimis, praėjusią savaitę bendro sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir COVID-19 liga rodiklis buvo mažesnis nei ankstesnę savaitę ir siekė 949,1 atvejo 100 tūkst. gyventojų. Tuomet rodiklis siekė 1039,8 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Praėjusį sezoną tuo pačiu metu sergamumas buvo panašus ir siekė 878,1 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Praėjusią savaitę mažiausias sergamumas buvo Telšių apskrityje ir siekė 749,1 atvejo 100 tūkst. gyventojų, didžiausias – Vilniaus apskrityje – 1049,4 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė.

