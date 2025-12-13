SAM baigė Santaros klinikų vidaus auditą

Vidaus audito metu buvo vertinami 2025-ųjų pirmojo ketvirčio finansiniai rezultatai.
Nustatyta, jog klinikų neigiamą veiklos rezultatą lėmė atlyginimų didinimas, vykdant įsipareigojimus darbuotojams pagal nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinę sutartį.
Taip pat Santaros klinikų finansinę situaciją paveikė nepakankamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo pajamų indeksavimas, nuostolingų, bet kritiškai svarbių paslaugų teikimas, veiklos organizavimas.
„Vidaus auditas taip pat įvertino, kad Santaros klinikų vadovybė ėmėsi neatidėliotinų veiksmų patiriamų nuostolių mažinimui“, – nurodoma SAM komentare BNS.
Teigiama, jog buvo parengtas detalus nuostolių mažinimo veiksmų planas, galiojantis iki šių metų pabaigos, skaitmeninami veiklos ir finansinių duomenų stebėsenos procesai.
Auditoriai nurodė, kad Santaros klinikų taikomos priemonės jau šiemet daro įtaką nuostolių mažinimui, o įstaiga rengia nuostolių mažinimo planą ir kitiems metams.
SAM rekomendavo siekiant užtikrinti veiklos efektyvumą, išteklių ir turto panaudojimo racionalumą, priimtų sprendimų pagrįstumą, kol nėra subalansuotas biudžetas, visus klinikų sprendimus, susijusius su reikšmingais finansiniais tęstiniais investicinio pobūdžio įsipareigojimais, derinti su dalininkais.
Taip pat siekiant subalansuoti pajamas ir išlaidas, parengto nuostolių mažinimo plano rezultatus periodiškai pristatyti Santaros klinikų dalininkams.
BNS šią savaitę skelbė, jog klinikų generalinio direktoriaus Tomo Jovaišos teigimu, ligoninė metus planuoja baigti su 12 mln. deficitu. Pasak jo, finansinė situacija 2025-aisiais yra geresnė, nes vyko daug pokyčių vadybos, veiklos planavimo bei paslaugų teikimo srityje.
Valstybinės ligonių kasos duomenimis, 2024 metais Santaros klinikoms skirta 276 mln. eurų. Visas įstaigos biudžetas pernai siekė daugiau nei 357 mln. eurų.
